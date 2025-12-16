DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ederek İmralı'da gerçekleşen görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

DEM Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Sancar, "Yeni bir aşamaya geçildiğini, bu aşamanın ana konusunun ise hukuki zemin ve yasal düzenlemeler olduğunu" söyledi.

Buldan da görüşmenin "çok verimli" geçtiğini ve ziyaretlein süreceğini ifade ederek "Grubu bulunan bütün siyasi partileri ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerin sonunda Sayın Cumhurbaşkanı ile de bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Daha sonra bir ada ziyaretimiz olacak" diye konuştu.

Davutoğlu ise "yasal zemin ve hukuki süreçle ilgili ne yapılması gerekiyorsa bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini" söyledi.