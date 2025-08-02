DEM Parti’den Diyanet’in o hutbesine tepki!



Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün 81 ilde bulunan camilerde okutulmak üzere hazırlanan Cuma Hutbesi'nde kadınlar başta olmak üzere vatandaşların giyim özgürlüğünü hedef aldı.

Hazırlanan hutbeye "Hayâ: Allah’ın Emri, Fıtratın Gereği" başlığı atıldı ve modacıların, bazı medya çevrelerinin örtünmeyi değersizleştirerek çıplaklığı özendirdiği ileri sürüldü.

Diyanet'in bu açıklamaları kamuoyunda tepki çekti. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede kadınların kıyafetlerinin hedef gösterilmesine sert çıktı.

‘’BU İÇERİĞİ HAZIRLAYANLAR KANINA KARŞI İŞLENECEK SUÇLARIN SORUMLUSUDUR’’

DEM Parti Kadın Meclisi tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan açıklamada kadınların kendi özgür iradeleriyle bedenleri, yaşamları hakkında verdikleri kararı bir suçmuş gibi gösterip buna sessiz kalınmaması gerektiğini söyleyen ve topluma çağrı yapan Diyanet kadınların yaşam hakkına karşı suç işlemiştir. Açık söylüyoruz! Diyanet tarafından yapılan bu çağrı kadına yönelik şiddet ve katliamların meşrulaştırılmasının çağrısıdır. Kadınlara savaş açmanın çağrısıdır. Kadına karşı suç işleyen faillerin cesaretlendirilmesidir. Bu içeriği hazırlayanlar, buna onay verenler kadına karşı işlenen, işlenecek olan suçların da sorumlularıdır.

Kadın bedeni, yaşam hakkı üzerinden gerçekleştirilen ve aynı zamanda kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesine yapılmış olan bu saldırı karşısında yılmayacağız. Bedenlerimiz üzerinde kurulmak istenen tahakküme karşı mücadelemizi büyütecek erkek egemen bu düzeni değiştireceğiz. Kadınların yaşam tarzını müdahale eden bu anlayışı mahkûm edeceğiz!"