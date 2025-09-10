DEM Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak ziyaret!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak ziyaret!

Son dakika... DEM Parti eş başkanlarının yarın CHP'yi ziyaret edeceği açıklandı. Görüşme, Özgür Özel'in çalışma ofisinde gerçekleşecek.

Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek.

Ziyaretin CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşeceği duyuruldu.

Usta gazeteci açıkladı: AKP’nin CHP planı suya düştü!Usta gazeteci açıkladı: AKP’nin CHP planı suya düştü!

Gerçekleştirilen ziyaretin amacı, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin’in atanması ve CHP’ye yönelik siyasi operasyonlara karşı dayanışma olduğu öğrenildi.

DEM Parti, 8 Eylül’de yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “CHP’ye dönük her türlü müdahalenin karşısında olduklarını ve dayanışma içinde olacaklarını” duyurmuştu. Hatimoğulları ve Bakırhan’ın ziyareti de bu karar doğrultusunda planlandı.

Son Haberler
Çevre kirliliğine sessiz kalınmadı: 3 milyon lira para cezası
Çevre kirliliğine sessiz kalınmadı: 3 milyon lira para cezası
İngiltere Milli Takımı'nda ilk kez Müslüman oyuncu forma giydi
İngiltere Milli Takımı'nda ilk kez Müslüman oyuncu forma giydi
Beşiktaş yıldızıyla sözleşme uzattı!
Beşiktaş yıldızıyla sözleşme uzattı!
Trump'tan Fed'e ultimatom: Hemen büyük adım atın!
Trump'tan Fed'e ultimatom
DEM Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak ziyaret!
DEM Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak ziyaret!