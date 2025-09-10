DEM Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak ziyaret!

Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek.

Ziyaretin CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşeceği duyuruldu.

Gerçekleştirilen ziyaretin amacı, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin’in atanması ve CHP’ye yönelik siyasi operasyonlara karşı dayanışma olduğu öğrenildi.

DEM Parti, 8 Eylül’de yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “CHP’ye dönük her türlü müdahalenin karşısında olduklarını ve dayanışma içinde olacaklarını” duyurmuştu. Hatimoğulları ve Bakırhan’ın ziyareti de bu karar doğrultusunda planlandı.