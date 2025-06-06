DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine şoke eden telefon! Hayatı sinema filmi olmuştu...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih metniyle yeni bir boyut kazandı. DEM ile MHP arasındaki açılım süreci şehit ailelerine kadar uzandı. DEM Parti Kurban Bayramı'nda ilk kez şehit ailesini aradı. Tülay Hatimoğulları, Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü arayarak bayramlarını kutladı.

DEM PARTİ'NİN BAYRAMLAŞMASINA AÇILIM VURDU

Bu yılki görüşmelere ise açılım süreci vurdu. DEM Parti ilk kez bir şehit ailesini arayarak bayramlaştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile teröristler arasında Trabzon'daki bir kırsal alanda çıkan çatışmada, teröristler tarafından 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü arayarak bayramlarını kutladı. Görüşmede özellikle yakınlarını kaybeden ailelerle yapılan görüşmede, bir daha benzer acıların yaşanmaması için bayramın barış ve kardeşliğe vesile olması temennisini iletilirken, aileler de aynı temenniyi paylaştıkları belirtildi. Hayatı filmlere bile konu olan şehit Eren Bülbül'ün annesine DEM Parti'den telefon gelmesi açılımın yansıması olarak görülüyor.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİ ARAYARAK BAYRAMLAŞTILAR

Hatimoğulları, Türkiye’deki siyasi parti liderlerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sol Parti temsilcileri ve bileşen partilerinin eş genel başkanlarını aradı. Hatimoğulları ayrıca Cemile Çağırga, Ceylan Önkol ve Uğur Kaymaz’ın ailelerini de arayarak bayramlarını kutladı.