DEM Parti'den fesih kararı açıklaması: 'AKP'lilerin değerlenmelerinden memnunuz'

Terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurmasının ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan açıklamalarda bulundu.

Doğan AKP kanadından yapılan açıklamalardan memnuniyet duyduklarını belirtirken ilerleyen süreci titizlikle takip edeceklerini ifade etti. Doğan, "süreci koruyacağız" sözleriyle kararlılık vurgusu yaptı.

Sözcü Doğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

'İKTİDARDAN GELEN AÇIKLAMALARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

"İktidar kanadından gelen açıklamaları memnuniyet ile karşıladığımızı belirmeliyiz. Ancak önümüzdeki süreci birlikte izleyerek göreceğiz. Bundan sonrası iktidardan muhalefete kadar herkesi ilgilendiriyor. Çözüm için en önemli adres TBMM'dir. Temennimiz bu sorumluluğun alınması ve layıkıyla çözülmesi.Telaşa mahal yok fakat hıza ihtiyacımız var."

Doğan, basın toplantısının ardından soru almadı.