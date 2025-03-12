DEM Parti’den flaş Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısı çıkışında 'DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği' sorusuna verdiği olumlu yanıtın ardından DEM Parti cephesi harekete geçti.

Erdoğan bu soruya, "İmralı heyeti randevu isterse veririm" yanıtını vermişti.

DEM Parti Erdoğan’ın yeşil ışık yakmasının ardından, konuya ilişkin açıklamasında, "Heyetimiz Sayın Erdoğan'la görüşmek için bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak" demişti.

DEM Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için randevu istedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bir grup toplantısında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'örgüte silah bıraktır' çağrısında bulunmasından sonra Türkiye siyasetinde yeni bir döneme geçilmişti.

Bu tarihi açıklamadan sonra DEM Parti'den bir heyet Öcalan'la 3 görüşme gerçekleştirirken, son görüşmenin ardından Öcalan, terör örgütü PKK'ya 'silah bırakma' ve 'kendini feshetme' çağrısında bulunmuştu. PKK'dan yapılan açıklamada, 'ateşkes' ilan edildiği bildirilmişti.