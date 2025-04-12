DEM Parti'den flaş karar! Harekete geçiyorlar

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İmralı Heyeti'nin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrı gündemiyle toplandı.

Toplantıda "sürecin sadece tek taraflı ve iktidar partisine havale edilen bir süreç olmaktan çıkarılması ve TBMM zemininde bütün siyasi partilerin yer aldığı güçlü bir komisyonun kurulması için çalışmaların artırılması" kararı alındı.

“EV ZİYARETLERİ” VE “MEKTUP” KARARI

Ayrıca DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın programları uygun oldukça gerçekleştirecekleri ev ziyaretlerinde ayrıca "Barış ve Demokratik Topluma Çağrı"ya ilişkin mektup dağıtılacak.

DEM Parti MYK'nin, Eş Genel Başkanlar Hatimoğulları ve Bakırhan başkanlığındaki toplantısında, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulü, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrı gündemiyle halk buluşmaları yapılması, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşmeler konuları ele alındı.

Ayrıca DEM Parti heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞMELER YOĞUNLAŞTIRILACAK

MYK’da bileşen partilerin yanı sıra MHP, AKP, CHP ve diğer tüm siyasi partilerle görüşmelerin yoğunlaştırılması kararlaştırıldı. Toplantıda sürecin sadece tek taraflı ve iktidar partisine havale edilen bir süreç olmaktan çıkarılması için gerektiği vurgulandı. MYK’da sürecin en başından beri altı çizilen parlamento kısmına ilişkin de tartışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

DEM Parti, TBMM zemininde bütün siyasi partilerin yer aldığı güçlü bir komisyonun kurulması için çalışmalarını artırmasına karar verildi. MYK'da tartışmalar sürecin "daha sağlam bir temelde yürütülmesi" adına yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu ve bu yasal düzenlemelerle yol alınabileceği üzerinde ortaklaştı.

1 MAYIS ÖNCESİ EV ZİYARETLERİ, SONRA HALK BULUŞMALARI YAPILACAK

Hatimoğulları ve Bakırhan’ın programları uygun oldukça gerçekleştirecekleri ev ziyaretlerinde "Barış ve Demokratik Topluma Çağrı"ya ilişkin mektup dağıtılması kararlaştırılan toplantıda 1 Mayıs'a kadar ev ziyaretleri yapılması ve halka sürecin anlatılması, 1 Mayıs’tan sonra ise daha önceki halk buluşmalarına benzer bir kampanyanın yürütülmesi ve yeni bir planlama yapılmasına karar verildi.

Böylece süreç yurttaşlara anlatılacak, aynı zamanda yurttaşların görüşleri alınacak.