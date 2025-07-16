DEM Parti'den flaş Selahattin Demirtaş hamlesi! Tarih ve saat verildi

Devlet Bahçeli'nin "Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun, PKK'nın lağvedildiğini haykırsın" sözlerinin ardından yeni bir döneme girildi.

Bebek katili Öcalan kanlı örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı. PKK ise silah bıraktığını açıkladı. Yaşanan gelişmelerde DEM Parti, diğer partilerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

DEM PARTİ EŞ BAŞKANLARI DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK!

DEM Parti'den yapılan son açıklamaya göre, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın 17 Temmuz Perşembe günü saat 11:00'de Edirne F Tipi Cezaevinde HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır önceki dönem Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edeceği duyuruldu.

DEM Parti'den yapılan açıklama şu şekilde,

"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yarın (17 Temmuz Perşembe) saat 11:00'de Edirne F Tipi Cezaevinde HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır önceki dönem Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecektir."