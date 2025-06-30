DEM Parti'den flaş 'silah bırakma' açıklaması! Tarih verildi

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla ilgili "Her yangın bizim ciğerimizi de yakıyor. Üzüntümüz büyük. Son 48 saat içerisinde Türkiye’de 78 yangın çıktı" ifadelerini kullandı.

Temelli, orman yangınlarının engellenmesi ile ilgili yeterli tedbirlerin ve önlemlerin alınmadığını belirtti. Temelli, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlere karşı verdikleri araştırma önergesinin iktidar tarafından reddedildiğine vurgu yaptı.

"BİR ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULSAYDI BELKİ BUGÜN SEFERİHİSAR YANMAYACAKTI"

Temelli, "Bir araştırma komisyonu kurulsaydı belki bugün Seferihisar yanmayacaktı. Tedbir almamaya, ihmallere devam ediyoruz. Yeterli araç gereçleri almıyoruz. Ama bir de ormanlık alana yaklaşım konusunda çok büyük sıkıntıları olan anlayış ile karşı karşıyayız. Ormana, canlıya, ağaca değer verilmiyor." diye konuştu.

“YARGI SİSTEMİNİN BU HALE GELMESİ AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

CHP'nin kurultay davasıyla ilgili de konuşan Temelli, Yargının siyasete müdahalesinin farklı biçimleriyle her gün karşı karşıya geldiklerini ifade ederek "Biraz önceki karar da böyle bir karar. Mahkeme bu davayı reddetmeliydi. Hukuk fakültesindeki ikinci sınıf öğrencisi bile bunu bilir. YSK’nin vermiş olduğu karara karşılık, siz bir yargı sürecini işletemezsiniz. Bu Anayasa’ya da mevcut yasalara da aykırıdır. Bunlar hangi okulu bitirdiler de hakim oldular ben hayretle bakmaya devam ediyorum. Bu ülkede yargı sisteminin bu hale gelmesi akıl alır bir şey değil. Siyaset yargının bu müdahaleleriyle aslında toplumun ihtiyaçlarını giderecek bir mekanizma olmaktan daha çok giderek, topluma rağmen kendisini yapılandıran bir alana doğru kayıyor. Demokrasilerde olmazsa olmaz koşul muhalefet ise muhalefeti yok etmeye çalışan bir anlayış diye nitelendiremez. Türkiye’nin sorunu budur. Biz bu davanın reddedilmesi gerektiğine inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Yargının siyasete müdahalesinin belki de en fetişik hali Kobani kumpas davasıdır" diyen Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dava, başladığı günden bu güne yargının siyasete müdahale etmesinin gerekçesini oluşturmak anlamıyla yaratılmış bir davadır. Davanın gerekçeli kararı tam 13 ay sonra açıklandı bu karar. 32 bin sayfa gerekçeli karar yazmışlar. Yazdıkları falan yok. Kopyalamışlar, yapıştırmışlar. Yasaları gibi gerekçeli kararları da torba şeklinde. Tamamı ile çöptür. Bu dava ilk günden çökmüştür. Bir an önce arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Kumpasın belgesi, gerekçeli karardır."

"KOMİSYON HAYATA GEÇMELİ"

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kongresinin ardından sürecin yasal altyapısını hazırlamak üzere Meclis'te kurulması planlanan "Terörsüz Türkiye" Komisyonu’na dair konuşan Temelli, "Çalışmaların bir an önce başlamasıni istediğimizi dile getirmiştik. Meclis kapanmadan önce bu komisyon hayata geçmeli, Meclis tatile girse de komisyon çalışmalı demiştik. Bu konuda önerilerimizi yazılı olarak yarın Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a ileteceğiz" dedi.

"Yasal bir komisyonun kurulması bizler için önemlidir. Bu komisyonun temsiliyeti önemlidir" diyen Temelli, şunları söyledi,

"Bir konsensüs esasına göre çalışması, topluma karşı duyarlı olması, gelecek önerileri dikkate alması ve özellikle de bu sürecin Kürt meselesinin demokratik çözümüne dair ihtiyaç duyulan sürecin gerekliliklerini yerine getirme konusunda hızlı, etkin ve verimli bir çalışma ortaya koyması bizim için çok çok önemlidir. Biz komisyon çalışmalarına tüm gövdemizle katkı vereceğiz. İnisiyatif almaktan geri durmayacağız. Bizim için asıl olan barışın kalıcılaşmasını sağlayacak olan hukuki güvencenin, alt yapının sağlanması, siyasi özgürlüklerin herkes için geçerli olmasıdır."

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA OLMA OLASILIĞI VAR"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli, terör örgütü PKK'nın temmuz ayı içerisinde silah bırakacağına dair yapılan habere şu sözlerle yanıt verdi:

"Bu gelişmelerin önümüzdeki hafta olma olasılığı var gibi gözüküyor fakat burada önemli olan meseleleri sadece ve sadece bu meseleye indirgemek olmamalı. Türkiye’nin gündeminde sürekli ‘Silahlar bırakıldı mı? Nasıl bırakılacak? Bunun fotoğrafı, video kaydı geldi mi?’ meselelerine biz sıkışıp kalmak yerine, hukuki altyapının, hukuki güvencenin sağlanması yönünde adımlar atmak ve toplumun beklentilerini karşılamak yönünde çabayı ortaya koymalıyız. Silahları bırakma kararı kongrelerinde alınmış bir karar. Öyle ya da böyle bunu bir şekilde gerçekleştirirler. Buradaki soru şu; Biz ne yapacağız? Biz buna odaklanalım diye komisyon çalışmasını önemsiyoruz."

"İMRALI'YA GİTME NİYETLERİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLERDİ"

Temelli, DEM Parti heyetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi partilerle görüşme takvimine dair soruya ise "Sayın Pervin Buldan, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ayın 8'i, 9'u gibi Cumhurbaşkanıyla, daha sonra da siyasi partilerle görüşüp, ondan sonra İmralı'ya gitme niyetlerinin olduğunu söylemişlerdi. Sanırım bu takvim işleyecek" yanıtını verdi.