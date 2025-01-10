DEM Parti'den flaş 'Silah bırakma çağrısı' açıklaması

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Parlamento Muhabirleri Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Koçyiğit, Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'ı Meclis'e davet etmesinin ardından başlayan süreçti İmralı-DEM görüşmelerine ve silah bırakma çağrısı hakkında açıklamalarda bulundu.

"SİLAHLARIN NE ZAMAN BIRAKILACAĞINA DAİR BİLGİMİZ YOK"

Silah bırakma çağrısı hakkında konuşan Koçyiğit, "Silahların ne zaman bırakılacağına bir bilgi bizde yok. Aslında Sayın Öcalan 23 Ekim’deki çağrısında 'Kamuoyuna yansıyan koşullar oluşursa, çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekilir' dedi. Koşullar oluştu mu, koşulların oluşması için hükümet ne yaptı?" ifadelerini kullandı.

Koşullar oluştu mu diye sorulması gerektiğinin altını çizen Koçyiğit, "Biraz dilin değişmesi gerekmiyor mu? Mevcut dilin kendisi zaten çözümü dışlayan bir dil. Daha ziyade hizaya çekmeye çalışan bir dil. Koşullar oluştuysa problem yok. Koşullar oluşmadıysa o zaman nasıl siyasi ve hukuki bir zemine çekecek" dedi.

Koçyiğit konuşmasının devamında şunları söyledi, "Ben şu anda mevcut iklimde, Sayın Öcalan’ın da kastettiği o koşullar oluştu mu hep beraber tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Koşullar oluştuğunda zaten çatışma ve şiddet zemininden çıkaracağını, kendisi bizzat bu güce ve kudrete sahip olduğunu ifade ediyor. Ama bir takvim, bir silah bırakma çağrısı yapacağına dair bir bilgi en azından bende yok. Buna dair çokça konuşan çevre var ama bizde böyle bir bilgi yok."