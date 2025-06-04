DEM Parti'den iktidara zehir zemberek sözler! Erdoğan ne tepki verecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden, 5 belediye başkanı ile beraber toplam 30 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol şartı istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 22 kişinin tutuklanmasına, 14 kişinin de "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İBB operasyonunda gözaltına alınanların tek sıra halinde adliyeye getirilmesine tepki gösterdi.

CHP’li isimlere yönelik siyasi operasyonların devam ettiğini belirten Bakırhan, “Türkiye’deki fay hatlarını germekte ve kutuplaştırmayı arttırarak ortak gelecek tahayyülüne büyük zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

Bakırhan, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"SİYASİ ACİZLİK VE HUKUKSUZLUĞUN GÖSTERGESİDİR"

“12 Eylül yargılamaları ve KCK siyasi soykırım operasyonlarını andırır şekilde mahkemeye sevk edilen seçilmişlerin tek sıra fotoğraflarının servis edilmesi, siyasi acizlik ve hukuksuzluğun göstergesidir.

Biz haksızlık, hukuksuzluk kime yapılırsa yapılsın karşısında durmaya devam edeceğiz. Siyasi tarihimiz haksızlıklara karşı durmanın tarihidir.

Tarihin doğru tarafı; o ya da bu partinin yanında yer almak değildir. Tarihin doğru tarafında yer almak hukukun, demokrasinin, barışın yanında tavizsiz şekilde yer almaktır. Bizim yerimiz de yurdumuz da barış, demokrasi ve hukuktur.

Yargının siyasallaşması bu ülke için büyük bir tehdittir. Bundan vazgeçilmelidir. Siyasete dönük yargı sopası artık son bulmalıdır."