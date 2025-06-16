DEM Parti'den İmamoğlu başvurusu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu siyasetçileri ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru iletecek.

Yapılan açıklamada, Hatimoğulları ve Bakırhan ile DEM Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki'nin, Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Can Atalay, Halil Aksoy ve Ahmet Saymadi’yi ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunulacağı belirtildi.

Görüşmenin gündeminde terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararının ardından başlayan süreç ve CHP’ye yönelik yargı süreçleri olacağı aktarılıyor.