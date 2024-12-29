DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi

Bahçeli'nin 'DEM ile Öcalan görüşsün' çağrısının ardından dün DEM milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan ile İmralı'da görüşmüştü. Görüşmeye dair ilk açıklama ise geldi. Açıklamada 'Öcalan'ın yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi" ifadesine yer verilirken meclis işaret edildi.

"BU KATKILARIN EN ÖNEMLİ ZEMİNLERİNDEN BİRİ DE ŞÜPHESİZ TBMM OLACAKTIR"

DEM Parti heyetinin yaptığı açıklamaya göre İmralı canisi Öcalan, şu ifadeleri kullandı:

"Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

-Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

-Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

-Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

-Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

-Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan açılımı' sonrasında DEM ile Öcalan İmralı'da görüşsün çağrısı yapmıştı. Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Dün ise Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, dün İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.