DEM Parti’den İstanbul İçin 'felaket' uyarısı: İstanbul iki büyük tehditle karşı karşıya

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına, yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder’e selam göndererek başlayan Hatimoğulları, “En umutsuz anlarda bile umut olmayı başardın, biz de umut etmeye devam edeceğiz” dedi.

“DEPREMİN KENDİSİ VE RANT SEVDASI”

23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Hatimoğulları, İstanbul’un büyük bir felaketin eşiğinde olduğuna dikkat çekti. “Deprem doğanın bir gerçeğidir, ancak ihmalkârlık cinayettir” diyen Hatimoğulları, kentlerin rant projeleri uğruna savunmasız bırakıldığını vurguladı.

İktidarın, İstanbul’un seçilmiş belediye başkanını cezaevine göndererek kent yönetimini işlevsiz hale getirdiğini belirten Hatimoğulları, “İstanbul iki büyük tehditle karşı karşıya: Depremin kendisi ve rant sevdası” ifadelerini kullandı. Kanal İstanbul gibi projeleri ise “kenti ateşe atmak” olarak nitelendirdi.

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“SAĞLAM KONUTLARA EL KOYMAKTAN VAZGEÇİN”

6 Şubat depreminin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, Hatay başta olmak üzere birçok bölgede vatandaşların hâlâ konteynerlerde yaşam mücadelesi verdiğini anımsatan Hatimoğulları, “Depremzedelerin sesini duyuyoruz” dedi. Hatimoğulları ayrıca iktidara “Gelişigüzel rezerv alan ilanlarından ve sağlam konutlara el koymaktan vazgeçin.” sözleriyle seslendi.

1 MAYIS MESAJI

Konuşmasında 1 Mayıs’a da değinen Hatimoğulları, Türkiye’nin dört bir yanında güçlü bir 1 Mayıs için hazırlık yaptıklarını ifade etti. Hatimoğulları “Emeğin özgürlüğü ve demokratik toplum için 1 Mayıs” şiarını yineledi.