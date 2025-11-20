DEM Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun oluşturacağı heyet aracılığıyla İmralı Adası'ndaki terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmeyi görüşmek üzere yapacağı toplantı öncesi TBMM'de bugün bir toplantı düzenledi.

DEM Parti'nin koordinasyon toplantısına Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, DEM Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve siyasetçi Gültan Kışanak katıldı.