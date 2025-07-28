DEM Parti'den kritik çağrı! 'Olağanüstü' toplanacaklar

DEM Partili Tarım Komisyonu üyeleri Ferit Şenyaşar, Sinan Çiftyürek ve Nejla Demir imzasıyla TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'na yapılan başvuruyla, komisyonun olağanüstü toplanması talep edildi.

Başvuruda, şunlar kaydedildi:

"Resmi açıklamalara göre, 1 Ocak 2025’ten bu yana büyük bir kısmı ormanlık alanda olmak üzere toplam üç bini aşkın yangın meydana gelmiştir. Son günlerde başta Bursa, Eskişehir, Muğla, Lice (Diyarbakır), Antalya (Gazipaşa) ve Uşak (Sivaslı), Bursa (Kestel ve Harmancık), Karabük (Safranbolu), Kahramanmaraş (Onikişubat) ve Bingöl olmak üzere çeşitli illerde çıkan orman yangınlarının bir kısmı kontrol altına alınmış, bazı bölgelerde ise yangınlar hâlâ devam etmektedir. Yaşanan orman yangınlarında, Eskişehir’de 5'i orman işçisi ve 5'i AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 görevli yaşamını yitirmiş, Türkiye genelinde binlerce canlı türü yaşamını kaybetmiş, binlerce hektar ormanlık alan yok olmuştur.

Yine geçtiğimiz günlerde yalnızca bir hafta içerisinde İzmir (Aliağa, Bornova, Menderes, Gaziemir, Seferihisar), Manisa (Akhisar, Kula, Ahmetli), Hatay (Antakya), Bolu (Göynük), Adana (Kozan), Bursa (Mustafakemalpaşa), Sakarya/Bilecik sınırı ve Bilecik (Vezirhan) gibi pek çok bölgede yangınlar meydana gelmiştir. Bu yangınlarda da yine binlerce canlı türü yaşamını yitirirken, binlerce hektar ormanlık alan yok olmuştur. Bütün bunların yanında, birçok yerde küçük çaplı yangınlar da çıkmaya devam etmektedir.

"İVEDİLİKLE ADIM ATILMALI"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yapmış olduğu basın açıklamasında ifade ettiği üzere, son olarak Türkiye genelinde 36’sı ormanlık, 48’i orman dışı alanlarda olmak üzere toplam 84 yangınla mücadele edilmektedir. Bu durum, içinde bulunduğumuz tehdidin büyüklüğüne açıkça işaret etmektedir.

Son olarak, Antalya (Gazipaşa) ve Uşak (Sivaslı) ilçelerindeki ikinci yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmış olmakla birlikte, halihazırda Bursa (Kestel ve Harmancık), Karabük (Safranbolu) ve Kahramanmaraş (Onikişubat) ilçelerinde toplam 4 yerde orman yangın sürmektedir. Özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar da dikkate alındığında, ilgili tüm kurum ve kuruluşların sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla ivedilikle gerekli adımları atması zorunludur.

"OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR"

Açıkça ifade etmek gerekir ki hem değişen iklim koşulları hem de bu yıl beklenen yüksek sıcaklıkların etkisiyle olası orman yangınlarına karşı gerekli önlemlerin alınması için; ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen AKP hükümeti gerekli önlemleri almakta yetersiz kalmış, gerekli yatırımları yapmamıştır. Bu bağlamda, komisyon üyelerinin sahada gerekli gözlemleri yaparak hem Türkiye’de devam eden orman yangınlarının genel durumu hakkında gerekli tespit ve değerlendirmelerin yapılması hem de orman yangınlarına karşı etkili ve kapsamlı önlemlerin alınabilmesi amacıyla TBMM İçtüzüğü’nün 26. maddesi gereğince Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nun olağanüstü toplanmasına ihtiyaç duyulmuştur."