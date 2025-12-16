DEM Parti'nin İmralı Heyeti, süreç için kurulan komisyondaki raporların ardından ziyaret turuna başladı. Heyet, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

İmralı Heyeti'nden Mithat Sancar ve Pervin Buldan bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından liderler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'FARKLI YAKLAŞIMLARIN OLMASI...'

Bir gazetecinin, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin raporu basınnda da yer aldı. Özellikle ana dil konusunda ve vatandaşlık tanımı ile ilgili çok keskin bir tutumu vardı. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin raporuna ilişkin değerlendirmenizi alabilirsem..." sorusuna Sancar "Farklı yaklaşımların olması anlaşılı doğal karşılanmalı..." yanıtı verdi.

Sancar'ın yanıtının tamamı şöyle:

"Şimdi bu konularla ilgili değerlendirmeyi parti kurullarımız yapar. Esas açıklamayı da eş genel başkanlar başta olmak üzere parti sözcülerimiz dile getirir. Bizim raporumuz da zaten ortada. Bu konudaki yaklaşımlarımız da ortada. Bu bir müzakere, siyasal müzakere süreci olarak da anlaşılmalı. Farklı yaklaşımların olması anlaşılı doğal karşılanmalı ama ortak noktaları bulmak için hangi yöntemlerin etkili olacağı daha da önemli.

Karşılıklı diyalog, müzakere ile ortak noktaları bulabileceğimize ve bu süreci başarıya götüreceğimize, başarıyla yürüteceğimize ve başarılı bir sonuca ulaştıracağımıza biz inancımızı koruyoruz."

Öte yandan heyet, Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesini erteledi.