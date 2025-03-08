DEM Parti'den MHP'ye ikinci ziyaret!

Habertürk'te yer alan haberde DEM Parti heyetinin 15 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'ni, 17 Mart'ta da MHP'yi ve AKP'yi ziyaret edeceği aktarıldı. MHP ve AKP ziyaretine ilişkin yer ve saat henüz netleşmediği belirtildi. Görüşmede Bahçeli'nin olup ya da olmayacağı ise belli değil.

Daha öncede Sırrı Süreyya Önder ve Milletvekili Pervin Buldan ile Ahmet Türk’ten oluşan heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İmralı ziyareti hakkında bir görüşme gerçekleştirmişti.

NE OLMUŞTU?

Bu süreç ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti vekilleri ile meclis sıralarında tokalaşması ile başlamıştı. Bahçeli daha sonra teröristbaşını meclise davet ederek ‘PKK’nın silah bıraktığını açıkla’ çıkışında bulunmuştu. Bahçeli’nin baş mimarı olduğu ‘Öcalan açılım’ süreci 3’üncü görüşmede bir çağrı ile sonuçlandı. 7 kişilik DEM heyeti dün teröristbaşı ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir otelde basın toplantısı düzenledi. Heyet, bebek katilinin İmralı’da yazdığı çağrı metnini okudu. Çağrı metninde Bahçeli’nin sürecin başından beri dile getirdiği ‘Silah bırakma’ ve ‘PKK’yı lağvettsin’ çıkışlarına da yer verildi. Terör örgütü ise kendini şartlı olarak lağvedeceğini açıklamıştı.

DEM Parti heyetinin 15 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'ni, 17 Mart'ta da MHP ve AKP'yi ziyaret edeceği aktarıldı. Ziyaretlere ilişkin yer ve saat henüz netleşmediği belirtildi. Görüşmede Bahçeli'nin olup ya da olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı.