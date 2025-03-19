DEM Parti'den olağanüstü toplanma kararı

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İBB'ye yönelik operasyonu değerlendirmek üzere bugün Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları başkanlığında Diyarbakır'da toplanacağını duyurdu.

DEM Parti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, son gelişmeleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan operasyonu değerlendirmek üzere bugün saat 18.00'de, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları başkanlığında Diyarbakır'da toplanacak.