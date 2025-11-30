CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 39. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada süreç komisyonundaki tartışmalara değinerek DEM Parti'ye seslendi. Özel konuşmasında "Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz cellatımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.

"CELLADI ÇOK İYİ TANIRIZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Çanakkale’den yanıt verdi:

"Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz DEM Parti olarak. Celladı da çok iyi tanırız"