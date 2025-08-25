DEM Parti'den suç duyurusu

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan adına, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım nedeniyle Bengi Başer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, Başer'in söz konusu paylaşımıyla Kürt halkını topluca hedef gösterdiği belirtildi.

Paylaşımın halkın bir kesimini etnik kimliği nedeniyle aşağıladığı, suçla ilişkilendirdiği, toplumsal barışı ve birlikte yaşamı doğrudan tehdit ettiği ifade edildi.

Başvuruda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. ve 66. maddeleri ile uluslararası sözleşmeler uyarınca vatandaşların eşitlik ve onur içinde yaşama hakkı korunmaktadır. Ancak şüphelinin bu paylaşımı anayasal güvenceleri ihlal ettiği gibi, halkın bir kesimini ötekileştirici ve suçla özdeşleştirici söylemiyle toplumsal huzura ve barış sürecine zarar vermektedir. Özellikle çözüm ve barış politikalarının tartışıldığı bu dönemde, şüphelinin nefret içerikli dili, toplumdaki gerginlikleri artırma potansiyeli taşımakta ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturmaktadır."

DEM Parti, yürütülecek soruşturmanın ardından Başer hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "Nefret ve Ayrımcılık" suçları başta olmak üzere resen tespit edilecek diğer suçlardan da iddianame düzenlenmesini talep etti.

