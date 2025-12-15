DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na DEM Parti tarafından sunulan 99 sayfalık rapor hakkında bilgilendirme yaptı.

Sözlerine Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için başsağlığı dileklerini ileterek başlayan Koçyiğit, Komisyona sundukları rapora ilişkin kısa bir bilgi vereceğini belirterek, "Biz yeni bir Türkiye istiyoruz tüm çabamız bu başlayan sürece destek olmak ve üzerimize düşeni layıkıyla yapmaktır. Çatışmasızlığın kalıcı olabilmesi için TBMM'nin acilen bir demokratik entegrasyon yasası yani ‘Barış Yasası’ çıkartması gerekmektedir" çağrısında bulundu.

'BARIŞIN HUKUKLA KURULACAĞINA İNANIYORUZ'

Silahların susmasının aslında bir sonuç değil başlangıç olduğunu vurgulayan Koçyiğit, “Asıl hedefimiz eşitlik ve adalet üzerine kurulu, toplumsal rızaya dayalı pozitif barıştır. Barışı sadece çatışmasızlık hali olarak değil, demokrasinin inşası olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. Yüzyıllık güvenlikçi politikalar ve terör söylemenin iflas ettiği bir dönemdeyiz. Artık meseleyi bir asayiş sorunu olarak değil birlikte yaşama ve demokrasi sorunu olarak gören demokratik akıl devrede olmalıdır. Biz demokratik akla destek vermek ve ona dahil olmak için bu raporu yazdık ve önerilerimizi de sıraladık. Biz bu ülkenin barışının güvenlikle değil hukukla kurulacağına inanıyoruz” dedi.

'KÜRTLER HUKUK KAPISININ DIŞINDA BIRAKILDI'

Koçyiğit’in konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Raporumuza gelecek olursak tabii ki bu rapor politik bir rapor. Politikadan, politik tercihlerden yoksun hukuk söz konusu olamaz. O nedenle Kürt meselesi gibi siyasal ve hukuksal boyutları olan bu meseleye dair rapor yazılıyorsa bu rapor hukuk politik olmalıydı ve raporumuzun omurgasını da buna dayandırdık. Buradan hareketle raporumuzda barış ve demokratik toplum sürecinin ana odağı olan Kürt sorununu tariflemeye çalıştık. Raporumuzda Kürt meselesini bir güvenlik sorunu olarak değil, varlığın inkarı, eşitsizlik ve hukuk sorunu olarak tanımlamaya çalıştık. Cumhuriyet kurulurken ne yazık ki Kürtler hukuk kapısının dışında bırakıldı. Kürt halkının hukuk kapısından içeri girmesi bizim açımızdan, demokratik cumhuriyet için atılmış tarihsel bir adım olacaktır. Demokratik cumhuriyet perspektifi ve Kürtlerin hukuk kapısından içeri girmesi olmazsa olmaz iki kopmaz bağ olarak değerlendiriliyor raporumuzda. Gördüğünüz gibi iki ana eğilim olduğunu görüyoruz. Birincisi Kürtsüz demokrasi eğilimi, ikincisi ise Kürtlü anti demokrasi eğilimidir. Bu coğrafyada Kürt sorununun demokratik çözümü sağlanmadan demokrasinin sağlanamayacağı aşikardır. Kürdü kardeşi olarak tarif eden ama başta Kürtlerin hukuki ve siyasi haklarını tanımayan anti demokratik anlayışın tam karşısındayız.

'DEMOKRATİK ULUS VE ORTAK VATAN KAVRAMLARI'

Neticede bu iki anlayışın karşısında bir üçüncü yol politik aklının gereği olarak raporumuz Kürt sorununun demokratik çözümü ile Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinin diyalektik bağını kuran bir bakış açısı ile kaleme alındı. Sürecin ana hedefi çatışmasızlığın sağlanması ve tabii ki kalıcılaşmasıdır. Bu nedenle çatışmanın tarihsel seyri ve çatışmanın toplumsal, siyasal, ekonomik maliyeti raporumuzda detaylı şekilde yer almaktadır. Bir üçgen teorisi bağlamında söyleyecek olursak çatışma, çözüm ve kalıcı barış sürecinin temel perspektifini içerdiğini raporun ifade edebiliriz.

Sürecin hem şeffaf hem katılımcı götürülmesi Parti olarak önerimiz ve hedefimizdir. Çatışmasızlık ikliminin sağlanması ve barış strateji bağlamında Sayın Öcalan'ın rolüne ve önerilerine değinmek raporumuz açısından önemli başlıklardan birisidir. Bu bağlamda yeni dönemin ortak kavramları nedir diye soracak olursanız da üçüncü bölümde işlediğimizde demokratik cumhuriyet, demokratik ulus ve ortak vatan kavramları üzerinde daha somut formüllere, daha somut ortaklıklara gitmek Cumhuriyet’in İkinci Yüzyıl'ı için oldukça önemlidir. Umut ilkesi de bu açıdan kritik önemdedir. Çözüm mimarisi ve hukuksal inşa bağlamında sürecin pratik gereklilikleri gereği Barış Yasası, Demokratik Entegrasyon yasası gibi yasalar kaçınılmaz olduğu gibi demokratik siyaset hakkı başta olmak üzere demokratik hukuksal inşaat çalışmaları temel başlıklar halinde çözümün temel adımlarındandır.

Kürt sorunu özünde bir eşit yurttaşlık, ana dili ve kültür hakkı meselesidir. Kürt halkının ana dilinde eğitim ve öğrenim hakkının kültürel devamlılığını kolektif olarak sağlayacak güvencelerin hukuk ve anayasal zeminde tanınması kaçınılmazdır. Kürt meselesinin ve daha genel anlamda demokratikleşme krizinin temel sebeplerinden biri olan yerel demokrasinin sürekli askıya alınmasına ve bu bağlamda özel olarak da kayyum rejimine son verilmesine de özel olarak vurgu yapmak isterim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması, hasta tutsakların serbest bırakılması, kayyum ile görevlerine son verilenlerin görevlerine iade edilmesi, toplumsal güvenin inşasında önemli başlangıç adımları olacaktır.

Raporumuz aynı zamanda sürece toplumun öz örgütlülükleriyle taraf olmasının çağrısı, yani demokratik toplum çağrısıdır. Meclis Komisyonu Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Kürtleri cumhuriyete hukuk kapısından dahil eden, barışın ve demokratik toplumun kurucu adımlarını atma imkanını her zamankinden daha fazla sahiptir. Kalıcı barış için adım atmak tekçiliğin değil çoğulculuğun, otoriterliğin değil demokrasinin, ayrışmanın değil bir arada yaşamanın çatısı olan demokratik Cumhuriyeti hep birlikte inşa etmek, Türkiye'nin İkinci Yüzyılını barışın, özgürlüğün, demokrasinin ve halkların kardeşliğinin temelleri üzerinde kurmak bugün hepimizin en temel sorumluluğudur.”

'BEKLENTİMİZ PARTİLERİN RAPORLARINI TESLİM ETMESİ'

Bugün raporun internet sitesinde erişime açılacağını kaydeden Koçyiğit, raporun 99 sayfa olduğunu belirtti.

Koçyiğit, bir basın mensubunun Komisyon’dan beklentilerini ve Suriye’de yaşananların sorulmasına yönelik ise şu yanıtları verdi:

“Bizim beklentimiz bütün siyasi partilerin çok hızlı şekilde raporlarını teslim etmesidir. Çünkü gerçekten sürecin uzaması en azından yasa yapma sürecini ve diğer süreçleri de zincirleme şekilde uzatıyor. Biliyorsunuz aynı zamanda 31 Aralık'ta Komisyonumuzun çalışma süresi doluyor ve bu anlamda bir araya gelmek ve yetişmezse rapor takvimi yeniden bir süre uzatılmasına ihtiyaç olacaktır. Tabii siyasi partilerin kapsamlı şekilde rapor hazırlamaları, gözden geçirmelerini anlayışla karşılıyoruz ama bu süreler ne kadar kısa olursa hepimiz açısından daha iyi olacaktır. Böylelikle bir araya gelmek ve ortak raporu konuşmak ve tartışma imkanına da sahip olacağız.

Suriye'nin kendi dinamikleri ve kendi yapısı var. Suriye'deki süreci biz de yakından takip ediyoruz. Bizim beklentimiz ve temennimiz gerçekten Suriye'de kalıcı barışın ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu anlamda 10 Mart Mutabakatının uygulanması ve uygulanması için de herkesin elinden gelen çabayı sarf etmesi ve bu konuda da Türkiye'nin özellikle de Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığının gerçekten yapıcı katkısı ve sürece pozitif katkı sunması, oradaki çatışmayı engelleyici pozisyonda olması, orada yaşanabilecek olumsuzlukları engelleyecek yapıcı bir katkısına çok ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. O anlamıyla Türkiye, Suriye'deki en geniş kara sınırı olan bir durumda, inanıyoruz ki pozitif çabalarla, yapıcı katkılarla Suriye'deki sürece pozitif müdahil olacaktır. O anlamıyla yeniden çatışmaları, acıları hatırlatmak doğru değil bizim açımızdan. Suriye'deki Kürtler, Suriye'deki yaşayan halklar bir bütün olarak acıya doymuşlardır. Gerçekten orada yaşayan halklar barış istiyor, eşitlik istiyor, özgürlük istiyor ve bir arada yaşamak istiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde inanıyoruz ki Suriye'nin bütün halkları yan yana gelecek ve özgür, eşit ve demokratik bir Suriye’yi inşa edeceklerdir. Biz de bu konuda elimizden gelen bütün katkıları yapmaya hazırız. Ben iktidarın da, hükümetin de böyle bir katkı yapmasının her birimize ve bölge barışına ciddi katkı sunacağını düşünüyorum.”