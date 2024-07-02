DEM Parti'den Suriyelilere destek. Yan yana olduklarını açıkladılar

Kayseri’de 6 yaşındaki bir küçük kızın Suriyeli bir sığınmacı tarafından taciz edilmesinin ardından Kayseri sokaklara indi. Kayseri ile beraber birçok ilde Suriyelilere karşı yürüyüşler yapıldı. Sinirlerin hayli gergin olduğu eylemlerde bazı Suriyelilerin arabalarına hasar verildi, iş yerlerine münferit saldırılar yapıldı.

Suriye’de de Türk askerinin kontrolü altındaki bölgelerde Suriyeliler ayaklanma başlattı. Türk tırları ateşe verildi, kurumlardaki Türk bayrakları indirildi, yapılan gösterilerde Türk bayrakları yakıldı. Bu gelişmelerin de sosyal medyada yayılması ile beraber, azalmakla beraber yurdun çeşitli yerlerinde Suriyelilere karşı eylemler yapılmaya devam ediyor.

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA: GÖÇMENLERİN YANINDAYIZ!

Olayların olduğu sırada DEM Parti’den açıklama geldi. DEM Parti Göçmen ve Mülteciler Komisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı “Göçmenlerin yanındayız” başlıklı açıklamada, kayseri’de 6 yaşındaki kıza yapılan taciz sonrası yapılan protestoları vahşet olarak nitelendirdi ve Suriyelilerin yanında olduklarını açıkladı.

Parti tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Göçmenlere karşı yükseltilen ırkçılığın sonuçlarından biri de dün akşam Kayseri'de yaşanan vahşettir. Suriye'den göç etmek zorunda kalan, Kayseri'de yaşayan ailelerin evlerinin, işyerlerinin, arabalarının yakıldığı düşmanca saldırıyı kınıyoruz. Yetkililerin görevi saldırıları durdurmak, göçmenlerin yaşam hakkını korumaktır. Irkçılığın, ayrımcılığın, göçmen düşmanlığının ve körüklenen nefretin değil göçmenlerin yanındayız, birlikte yaşıyoruz, yan yanayız!”