DEM Parti'li Bakırhan'dan tepki çeken korucu önerisi. "Elimizdeki silahı ak hayvan baksın"

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
DEM Parti'li Bakırhan'dan tepki çeken korucu önerisi. "Elimizdeki silahı ak hayvan baksın"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK’nın silah bıraktığını ifade ederek Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan koruculara gerek kalmadığını savundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, açıklamasında, "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah.” ifadelerini kullanan Bakırhan, “Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş’ta çiftçiler yaptığı buluşmanın ardından yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın silah bıraktığını ve artık çatışmanın olmayacağını ifade ederek koruculara gerek kalmadığını ifade etti.

Halk TV'deki habere göre Bakırhan, Muş’ta yaptığı konuşmada, "Çoban desteği sağlasınlar, insanlar köyüne geliyor. Zaten 4 tane ineği var, bir çoban tutsa bütün kazancını ona vermek zorunda.” ifadelerini kullanırken “Korucu arkadaşlar inşallah işsiz kalmayacak. Çatışma silah bittiyse dünya kadar korucu var, bunu öneri olarak da sunuyorum. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir. Köyde kendi insanını ezmeye yerine, silah çekme yerine köyde hayvan baksın." açıklamasında bulundu.

Güvenlik Korucuları, 1985 yılında terör örgütü PKK ile mücadele etmek için kuruldu. Türkiye'de 60 bin korucu, 30 bin emekli korucu ve 17 bin gönüllü korucu bulunuyor. Bugüne dek terörle mücadele 2 bin korucu şehit, 3 bin korucu da gazi oldu.

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