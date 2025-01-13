DEM Partili belediye başkanı tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Partili belediye başkanı tahliye edildi

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar tahliye edildi. Kayapınar 26 Kasım tarihinde polis ekiplerinin yaptığı baskında gözaltına alınmış ve 30 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Diyarbakır’da 26 Kasım tarihinde yapılan operasyonda aralarında Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar’ın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Cengiz Dündar 30 Kasım'da tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderilmişti.

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NE OLMUŞTU?

Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, gazeteci Ahmet Sümbül, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenler, evlerinde yapılan aramalardan sonra Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülmüştü.

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