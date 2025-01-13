DEM Partili belediye başkanı tahliye edildi

Diyarbakır’da 26 Kasım tarihinde yapılan operasyonda aralarında Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar’ın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Cengiz Dündar 30 Kasım'da tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderilmişti.
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NE OLMUŞTU?
Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, gazeteci Ahmet Sümbül, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenler, evlerinde yapılan aramalardan sonra Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülmüştü.