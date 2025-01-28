DEM Partili Belediye Başkanına hapis cezası

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Sofya Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş belirtti.
Alağaş'ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.