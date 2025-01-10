DEM Partili Eş Başkanlara gözaltı

Mersin'in ilçesi Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan'la birlikte, Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç gözaltına alındı.

Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı. Kayyum atamasını DEM Parti milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından paylaştı.

"MERSİN'İN HUZURU YİNE KAYYIMLA BOZULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Akdeniz Belediyesi önünden açıklama yapan Ali Bozan "Akdeniz Belediye Eşbaşkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Meclis üyelerimiz siyasi kumpasla gözaltına alındı. Mersin’in huzuru yine kayyımla bozulmaya çalışılıyor. Bu irade gaspı girişimini Mersin kabul etmeyecektir. Başta Mersin’in seçilmişleri olmak üzere tüm halkımızı, Akdeniz Belediyesi’nin gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediye Eşbaşkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Meclis üyelerimiz siyasi kumpasla gözaltına alındı.



Mersin’in huzuru yine kayyımla bozulmaya çalışılıyor. Bu irade gaspı girişimini Mersin kabul etmeyecektir.



Başta Mersin’in seçilmişleri olmak üzere tüm… pic.twitter.com/aLNp5rlyvq — Ali Bozan (@avalibozan) January 10, 2025

KAYYUM ATANACAK MI?

Konuyla alakalı resmi bir açıklama gelmezken, Bozan'ın yayınladığı videoda polis ekiplerinin belediye binasının önünde olduğu görüldü. İlerleyen saatlerde belediyeye kayyum atanması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor....