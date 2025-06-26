DEM Partili isim kime operasyon çekildiğini açıkladı!

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün düzenlediği toplantıda Halk TV'ye 10 günlük ekran karartma ve yüzde 3 para cezası verilmesine yönelik karar verildi.

Para cezası alan kurumların arasında Halk TV'nin yanısıra TELE1 ve SZC TV'de yer alıyor. Kararın medya gündemine yansımasıyla birlikte basın kuruluşlarına yönelik verilen bu ağır kararlara birçok siyasi parti ve STK'da tepkisini gösterdi.

Halk TV'nin Parantez programına katılan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, RTÜK'ün verdiği kararın tüm yurttaşların haber alma özgürlüğüne yönelik olduğunu belirtti.

Hatimoğulları'nın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Aynı zamanda lisans iptali ile karşı karşıya. Basın özgürlüğünün en gerilerde seyrettiği ülkelerden biri Türkiye. Gazetecinin hapishanede olduğu, muhalefetin susturulduğu bir ülkeyi kabul edemeyiz. Her türlü baskının arttığı dönem bırakın demokrasinin 'd'si ile buluşturmak, kabul etmek mümkün değildir. Yargı aldığı kararlarda ülkeyi biraz daha karanlığa mahkum etmektedir. Bir yurttaş olarak haber alma özgürlüğüm kısıtlanmıştır. RTÜK'ün aldığı karar bir basın kuruluşuna özel değil, haber alma özgürlüğü kapsamında bütün yurttaşlara yönelik bir operasyondur.

Atılan adımların tamamını ortak değerlendirmemiz gerekiyor. Halk TV'ye yönelik alınan bu karar nasıl bir ülkeye götürülmek istendiğimizi gösteriyor. Daha güçlü bir dayanışma ve daha güçlü bir karşı duruş ile ayrılar gayrılar bırakılarak demokratik Türkiye inşasına odaklanmalıyız.

Türkiye ne yazık ki bu tür uygulamalarla biraz daha karanlığa sürükleniyor. Bu bütün yurttaşlarımızı kaygılandırmalı. Bugün Halk TV'ye yönelik gerçekleşen haksız ve hukuksuz uygulamayı asla kabul etmiyoruz. Alınan yanlış her karara karşı doğru tavrı sergilemek de önemli. Halk TV'nin yanında olmalıyız."