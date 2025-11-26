MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vatan hainliğinden hüküm giymiş Öcalan’ı Meclis’e davet etmesiyle başlayan temaslar, 'İmralı Süreci' için kurulan komisyonun İmralı Adası’nda Öcalan’ı ziyaret etmesiyle devam etti.

İmralı Süreci'nde kurulan komisyondan AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşme gerçekleşti.

Tüm Türkiye İmralı Adası'nda terör örgütü PKK’nın kurucusu Öcalan ile yapılan görüşmeyi merak ederken, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’tan konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşme tutanaklarının açıklanmayacağı iddiasını kamuoyu ile paylaştı. Sakık, öne sürülen iddiaya itiraz ederek, tutanakların açıklanması gerektiğinin altını çizdi.

'ÖCALAN İLE GÖRÜŞÜLDÜ ANCAK TUTANAKLARIN AÇIKLANMAYACAĞI SÖYLENİYOR'

X hesabından paylaşımda bulunan Sakık, şunları söyledi,

‘Komisyon İmralı’da Sayın Öcalan’la görüştü ancak tutanakların açıklanmayacağı söyleniyor. Oysa ilk günden beri hem biz hem Parlamento hem Sayın Öcalan hem de Türkiye halkları bu sürecin şeffaf ilerlemesini talep ediyor. Barış, kapalı kapılar ardında değil; açık, dürüst ve halkın gözü önünde büyür. Tutanakların gizlenmesi kuşkuyu artırır, açıklanması ise güveni güçlendirir. Halkın yararı ve barışın geleceği için görüşme tutanaklarının açıklanması gerekir.’

NE OLMUŞTU?

Barış süreci olarak nitelendirilen süreç kapsamında kurulan komisyon heyeti, İmralı’ya gidilip gidilmeyeceği konusunda oylama yapmış, yapılan oylama sonucunda da vatan hainliğinden hüküm giymiş Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya gidilmesi yönünde karar çıkmıştı.

Çıkan karar sonrası AKP’den Hüseyin Yayman, DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP’den Feti Yıldız, İmralı’ya gidecek isimler olarak belirlenmişti.

Adalet Bakanlığı’ndan alınan izin sonrası 24 Kasım 2025 tarihinde öğle saatlerinde bazı kaynaklar tarafından İmralı’ya gidilip dönüldü iddiası ortaya atılmıştı. İmralı'ya gidecek isimler arasında bulunan AKP’li Hüseyin Yayman ise ortaya atılan iddiaları yalanlamıştı.

Akşam saatlerinde ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım 2025 tarihinde heyetin İmralı Adası’na Öcalan ile görüşmek için gidip döndüğünü açıklamıştı.