DEM Partili isimden skandal Bahçeli gafı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “PKK'nın kongresini toplayıp fesih işlemini tamamlaması, terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması için derhal sağlanmalı” yönündeki açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları; Devlet Bahçeli'den bahsederken dili sürçtü.

'Abdullah Bahçeli' diyerek sözlerini sürdüren Hatimoğlulları afallayarak "Devlet Bahçeli" düzeltmesinde bulundu.

'Abdullah Bahçeli' gafı sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

'Abdullah Bahçeli' çıkışını ikinci kez yapan Hatimoğlulları daha önce de Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasına tepki göstermek için düzenlenen basın toplantısında isimleri karıştırmıştı.

Hatimoğulları, Van'da daki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismini yanlış telaffuz ederek “Abdullah Bahçeli" demişti.