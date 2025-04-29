DEM Partili isimden skandal Bahçeli gafı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

DEM Partili Tülay Hatimoğulları, Devlet Bahçeli'nin ismini anarken 'Abdullah Bahçeli' dedi. Hatimoğulları, sosyal medya çok konuşuldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “PKK'nın kongresini toplayıp fesih işlemini tamamlaması, terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması için derhal sağlanmalı” yönündeki açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları; Devlet Bahçeli'den bahsederken dili sürçtü.

'Abdullah Bahçeli' diyerek sözlerini sürdüren Hatimoğlulları afallayarak "Devlet Bahçeli" düzeltmesinde bulundu.

'Abdullah Bahçeli' gafı sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

'Abdullah Bahçeli' çıkışını ikinci kez yapan Hatimoğlulları daha önce de Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasına tepki göstermek için düzenlenen basın toplantısında isimleri karıştırmıştı.

Hatimoğulları, Van'da daki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismini yanlış telaffuz ederek “Abdullah Bahçeli" demişti.

Son Haberler
Epoksinin büyüsü 'Karma' ile hayat buldu. İlhan Şahin'in sergisi sanatseverleri buluşturdu
Epoksinin büyüsü 'Karma' ile hayat buldu. İlhan Şahin'in sergisi sanatseverleri buluşturdu
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konvoyunda kaza! Sağlık durumu açıklandı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konvoyunda kaza! Sağlık durumu açıklandı
DEM Partili isimden skandal Bahçeli gafı!
DEM Partili isimden skandal Bahçeli gafı!
İmamoğlu yazdığı makalede gençlere seslendi: Türkiye’yi siz ayağa kaldıracaksınız
İmamoğlu yazdığı makalede gençlere seslendi: Türkiye’yi siz ayağa kaldıracaksınız
Hadise yollarını ayırdı! Dansçılarına tacizi affetmedi!
Hadise yollarını ayırdı! Dansçılarına tacizi affetmedi!