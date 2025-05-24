DEM Partili vekil cezaevinde o isimlerle görüştü! Ortalık karıştı

Uzun bir süre Türkiye gündemine oturan Narin Güran cinayetinde tutuklu anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ı ziyaret eden DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Hukuki süreç hakkında açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, "Medyada çok tartışılan, üzerinde çok konuşulan bir olaydı. Umarım istinafta bu cezanın bozulması gerekiyor. Fakat benim vicdanım bu iki kişinin masum olduğunu, cinayetle bir alakaları olmadığını söylüyor açıkçası" dedi.

Meclise sunulması beklenen 10. yargı paketi hakkında da açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, "Umarım ki artık böyle tepe tepe insanların doğduğu yerlerde, insanların yattığı bir cezaevi gerçekliğinden uzaklaşırız ve ülke olarak adalete kavuşuruz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin aralarında anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın da olduğu 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti. Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

"TÜM MAHPUSLAR YARGI PAKETİNİ MERAK EDİYORLAR"

Yüksel Güran ve Enes Güran'ı Erzincan Cezaevi'nde ziyaret eden Gergerlioğlu şunları söyledi, "Erzincan Cezaevi Kurumları kampüsünde birçok, birçok mahkumu ziyaret ettim ve günün sonunda idarecilerle de görüştük. Erzincan cezaevinde neler oluyor? Bir kere en başta tüm mahpuslar yargı paketini merak ediyorlar. 10. yargı paketinde ne var? Bu soru en önemli soru. Büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu konuda elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye çalıştık ihtimaller dahilinde. Çünkü yasa teklifi bu hafta veya bayram sonrası mecliste önümüze gelecek."

"UMARIM Kİ YENİ YASA YAŞLI, HASTA, ÇOCUKLU ANNELER İÇİN BİR FORMÜL GETİRİR"

"Doktor az, haftada bir veya iki gün muayeneler yapıyor. Bundan dolayı aksamalar yaşanıyor ve onun dışında bazı sorunlar da var. Onlara ayrıca mecliste değineceğiz. Yine hasta mahpuslar var. Yaşlı mahpuslar var. 75 yaşında bir hasta mahpusu ziyaret ettim ve kendisinden de yaşlı mahpusların olduğunu söylüyor. Umarım ki yeni yasa yaşlı, hasta, çocuklu anneler için bir formül getirir. Ayrıca Erzincan kadın cezaevinde ve yüksek güvenlik cezaevinde Güran ailesinin iki ferdiyle görüştüm. Güran ailesini artık bütün Türkiye tanıyor. Narin Güran'ın katledilen o güzel, masum, sevimli çocuğun annesi ve abisi.

Medyada çok tartışılan, üzerinde çok konuşulan bir olaydı. Ben de anneyle ve Narin'in abisi Enas Güran'la görüştüm. Anne Yüksel Güran'la görüştüğüm zaman kendisi yeni doğmuş bir bebek kadar masumum ve çocuğum için içim yanıyor, cinayeti ben işlemedim diyerek iki saat boyunca yaptığımız görüşmede gözyaşları arttı ve cezaevine girdikten itibaren 30 kilo kadar zayıfladığını söyledi. Gerçekten çok zayıflamış ve çökmüş bir haldeydi. Öncesinde de Narin Güran'ın köyüne gidip incelemelerde olmuştum. Karış karış ortamı incelemiştim."

"HAKSIZ BİR KARARLA AĞIRLAŞTIRILMIŞ VE MAHPUS EDİLMİŞ BU İKİ KİŞİYİ GÖRDÜM"

"Dosyayı, kararını uzun uzun okumuştum. Şimdi de anneyi, abi Enes Güran'ı dinlediğim zaman gerçekten katilin bu anne ve kardeş olmadığı konusundaki kanaatim pekişti açıkçası. Bütün olay örgüsünü ayrıntılı bir şekilde köyde gördükleri, dosyadaki okudukları, anne ve enesin anlattıklarıyla birleştirdiğim zaman gerçekten ağır ve haksız bir kararla ağırlaştırılmış ve mahpus edilmiş bu iki kişiyi gördüm. Umarım istinafta bu cezanın bozulması gerekiyor. Kamuoyun vicdanı bence bunu kabul etmez. Gerçi yargısal bir süreç. Evet ben hâkim değilim. Bir yargı süreci var. Hâkime bir karar vermiş.

Fakat benim vicdanım bu iki kişinin masum olduğunu, cinayetle bir alakaları olmadığını söylüyor açıkçası. Olayın örgüsünü incelediğiniz zaman da bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Katil kimdir? Eksik delillerle, medyatik ajitasyonlarla insanların hayatını karartmak, katledilmiş bir kız çocuğunun annesini cani bir katil olarak ilan etmek, bir ağabeyi cani bir katil olarak ilan etmek o kadar kolay olmamalı. Belki bu dünyada karar verecek, ama ben vicdanımda bu kararın karşılığı olmadığına düşünüyorum."

"UMARIM Kİ YENİ YASA HAYAL KIRIKLIĞI OLUŞTURMAZ"

"Umarım ki yeni yasa hayal kırıklığı oluşturmaz. Mahpus da mahpus yakınları da büyük bir ümitle bu yasayı bekliyor. Biz de önümüzdeki günlerde mecliste bu yasayı konuşacağız. Umarım ki artık böyle tepe tepe insanların doğduğu yerlerde, insanların yattığı bir cezaevi gerçekliğinden uzaklaşırız ve ülke olarak adalete kavuşuruz."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık’ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davaya ilişkin 944 sayfalık gerekçeli karar, 23 Ocak'ta açıklandı.