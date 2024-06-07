Dem partililerden kayyum olarak atanan Hakkari Valisine tehdit

Düzenleme: Damla Baylan
Dem partililerden kayyum olarak atanan Hakkari Valisine tehdit

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasının ardından yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atanmıştı. Bunun üzerine protestolar başlatan bir grup DEM Partili, Vali Çelik'i tehdit etti.

Yerel seçimlerde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında geçtiğimiz pazartesi günü Van'da gözaltına alınmıştı.

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Mehmet Sıddık Akış

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, çıkarıldığı mahkeme tarafından 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Akış'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

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Vali Ali Çelik

Kararın ardından kentte zaman zaman gerginlikler meydana geldi. Dün akşam, yasağa rağmen bir grup provokatör sokaklara barikat kurarak ateş yaktı. Olay yerine gelen güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunuldu. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda, polise saldırdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

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DEM PARTİLİLERDEN TEHDİT

Bugün ise DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ve beraberindekiler polislerle çatıştı. Olay sırasında, bir DEM Parti üyesi Hakkari Valisi Ali Çelik'i tehdit ederek, "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek" ifadelerini kullandı.

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