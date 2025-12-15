DEM Parti'nin komisyona sunduğu raporda anayasanın giriş bölümüne dair yaptığı yorumlar Türkiye gündemine oturdu. DEM Parti'nin 'Anayasanın giriş bölümü' sözünü sarf ederek kast ettiği detaylar canlı yayında tartışma konusu oldu.

DEM PARTİ'NİN SIKINTISI ANAYASA'NIN GİRİŞ BÖLÜMÜ

SÖZCÜ TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş, canlı yayında yaptığı açıklamada DEM Parti'nin Anayasa'nın giriş bölümünden rahatsız olduğunu ve değişmesini istediğini söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre Kurtuluş, aslında giriş bölümü dendiğinde akla ilk dört madde geldiğini, ancak Anayasa'nın ruhunun, devletin bütünlüğünün, Atatürk'e bağlılık dediğimiz kısmı gördüğümüzü, Anayasa'da ilk dört maddeye geçilmeden önsöz kısmında anlatılan bölümden rahatsız olunduğunu ifade etti.

'ULUS DEVLETE, ATATÜRK İLKE İNKILAPLARINA İTİRAZ VAR'

Kurtuluş, açıklamalarının devamında şunları söyledi, 'DEM Parti böyle bir raporda diyor ki, "Giriş bölümü değişsin". Nedir bu giriş bölümü? Devletin bütünlüğü, Atatürk'e bağlılık, Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine bağlılık... Tam dokuz kez Türk vurgusu var. DEM Parti ne değişsin diyor? Buna baktığımızda da çoğu zaman Ulus Devlete, Atatürk ilke inkılaplarına bir itiraz var. Türk Millet tanımı üzerinden itirazlar yoğunlaşıyor.

ÇOK KİMLİKLİ YAPI VE YEREL ÖZERKLİK

DEM Parti aslında çok kimlikli yapının tanınmadığı, yerel özerkliğin sınırlandırıldığını savunuyor. Bu başlangıç kısmının değişmesini istiyorlar. Devletin niteliği, egemenliğin tanımı, ulus devlet anlayışı üzerine siyasi ve ideolojik tartışmayı başlatmış oluyor. Devletin karakteri ve anayasanın ruhu anlamına geliyor giriş bölümü. DEM Parti bunların değişmesini istiyor.'

DEM PARTİ'NİN RAPORUNDA HANGİ TALEPLER YER ALIYOR?

DEM Parti'nin 12 Aralık'ta komisyona sunduğu rapor 99 sayfa ve 6 bölümden oluşuyor. Raporda, anadilde eğitimden yerel yönetimlerin güçlendirilmesine farklı taleplere yer veriyor.

Partinin web sitesine bugün yüklenen raporda genel olarak Kürt meselesinin güvenlik değil hukuk ve demokrasi sorunu olduğu ve çözümün kapsamlı bir yasal dönüşüm gerektirdiği noktasından hareket ediliyor.

Kürt sorunu "tarihsel inkâr ve otoriter merkeziyetçilikten kaynaklanan çok katmanlı bir demokratikleşme sorunu" olarak tanımlanırken, sorunun güvenlik ekseninden çıkarılıp siyasal-demokratik çözüme taşınması öneriliyor.

Raporda PKK lideri Abdullah Öcalan'ın barış sürecinde merkezi rolü pek çok kere vurgulanırken, Öcalan'ın durumunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları bağlamında "umut hakkı" çerçevesinde ele alınması ve ağırlaştırılmış müebbet rejiminin gözden geçirilerek hukuki perspektifle yeniden düzenlenmesi isteniyor.

Abdullah Öcalan, Şubat ayında PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı. DEM Parti, Abdullah Öcalan'ın durumunun "umut hakkı" çerçevesinde ele alınmasını talep ediyor.

Raporda DEM Parti'nin bazı somut yasal düzenleme ve yasa önerileri de yer alıyor. Buna göre, öncelikli talepler arasında "Demokratik Entegrasyon Yasası" bulunuyor. Geçiş dönemi yasalarıyla birlikte tüm kimliklerin "eşit yurttaşlık" temelinde toplumsal entegrasyonunun sağlanması isteniyor. Silah bırakanlar için suç ayrımı yapılmaksızın entegrasyon mekanizmaları oluşturulması gerektiğini belirtiliyor.

Terörle Mücadele Kanunu (TMK), Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve İnfaz Kanunu'nda değişiklikler istenerek, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan maddeler kaldırılması veya yumuşatılması talep ediliyor.

Eşit yurttaşlık ve ayrımcılıkla mücadele için kalıcı bir mekanizma olarak "Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu" kurulması, toplumun kamusal katılımını destekleyecek düzenlemeler getirilmesi için Sivil Toplum Yasası hazırlanması da talepler arasında.

ANADİLDE EĞİTİME YASAL GÜVENCE TALEBİ

Anadilde eğitim ve kamu hizmetleri hakkının yasal güvenceye alınması; anayasal değişikliklerle vatandaşlık tanımının etnik referanslardan arındırılması, yerel yönetimlerde özerklik ve yerinden yönetimin güçlendirilmesi de rapordaki diğer bazı önemli unsurlar. Bu kapsamda anadilde eğitim, seçmeli derslerle sınırlı olmayan, kamusal ve asli bir hak olarak tanımlanıyor.

"Anadilinde eğitim ve hizmet hakkının yasal güvenceye kavuşturulması, toplumsal barışın inşa edilmesi ve eşit yurttaşlığın sağlanması için kaçınılmaz bir gerekliliktir" denilen raporda Kürt meselesinin çözümünün yerelden güçlenen bir demokrasiden geçtiği de ifade ediliyor.

Bu çerçevede yerel yönetimlerin özerkliğinin güçlendirilmesini gerektiği belirtilerek, "Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na (AYYÖŞ) konulan tüm çekincelerin kaldırılarak, yerel yönetimlerin mali ve idari özerkliğinin güçlendirilmesi, yerel demokrasinin uluslararası standartlarda kurumsal güvenceye kavuşturulması gerekmektedir" deniliyor.

DEM Parti ayrıca kayyum uygulamalarına son verilmesi, hasta tutuklu ve hükümlülerin tahliyesini, KHK mağduriyetlerinin giderilmesini ve barış akademisyenlerinin rehabilitasyonunu, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve AİHM kararlarının uygulanmasının zorunlu kılınmasına da raporda yer veriyor.