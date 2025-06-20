DEM Parti’nin gecikmiş İmamoğlu ziyaretine Fatih Altaylı yorumu!

DEM Parti Eş Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Silivri Cezaevi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı DEM Parti’nin Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretini kendi YouTube kanalından değerlendirdi.

Fatih Altaylı, ”DEM Parti niye Ekrem İmamoğlu'nu bu kadar uzun süredir ziyaret etmemesine herkes şaşırıyordu. DEM Parti açılım süreci için İmamoğlu’nu ve ilkelerini feda mı etti diye bakılıyordu. DEM Parti, MHP'nin kurguladığı meseleyi sahiplenerek ya tamam biz Öcalan serbest kalsın belki arada Demirtaş’la çıkarsa çıksın geri kalan herkes içeride kalabilir gibi bir fikri varmış hissiyatı yaratmıştı. Ama üç aylık bir gecikmeyle de İmamoğlu’nun içeride olduğuna uyandılar ve gidiyorlar galiba.” dedi.

UMUTLARINI KESTİLER

Ziyaretin 3 ay sonra gerçekleşmesi hakkında dikkat çeken bir iddia da bulunan Altaylı, “Anladığım kadarıyla açılımdan umutlarını kestikleri için olsa gerek niye 3 ay sonra ziyaret ediyorlar” dedi. Altaylı sözlerine “Belki tabanlarından da bir tepki görmüş olabilirler, belki açılımın ilerlemediğinin tavanda değil ama tabanda anlaşılmış olmasından rahatsızlık duymuş olabilirler yani kendi tabanları buna zorlamış olabilir ya da 3 ay gecikmeli bir aydınlanma yaşamış olabilirler.” ifadelerini kullandı.