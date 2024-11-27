DEM Parti'nin İmralı başvurusuna Bakan Tunç'tan cevap geldi

DEM Parti'nin İmralı başvurusunun ellerine ulaştığını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Başvuruyu değerlendiriyoruz" cevabını verdi.

BAHÇELİ "BEKLİYORUZ" DEMİŞTİ, DEM PARTİ İMRALI BAŞVURUSU YAPTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz." söyleminin ardından DEM Parti, Adalet Bakanlığı'na İmralı başvurusunda bulunmuştu.

"DİLEKÇE DEĞERLENDİRİLİYOR"

Bugün ise AK Parti Grup Toplantısı öncesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, muhabirlerin başvuru sorusunu cevaplandırdı. Tunç, "Geçtiğimiz ay terörist başıyla DEM Parti milletvekili görüşmüştü. Dün de DEM Parti Genel Başkanı ve Eş Başkanı dilekçe verdiler. Dilekçe değerlendiriliyor." dedi. Tunç, ayrıca cevabın makul sürede verileceğinin altını çizdi.

TUNÇ'TAN ÖZEL'E AHMET ÖZER CEVABI

Tunç ayrıca diğer konulara da değindi. Tunç, CHP Genel başkanı Özgür Özel'in Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüşme talebine Adalet Bakanlığı'ndan yanıt gelmediği iddialarına cevap verdi. Tunç, "Tutukluların cezaevinde görüşme usulu ilgili maddede belli. İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin, kürsüden bağırıp çağırıp hakaret ederek olmaz." dedi.

Teğmenlere destek mesajı paylaşan Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan açığa alındığı iddialarına ilişkin ise Tunç, "Sadece teğmenler paylaşımı değil, başka paylaşımlar da söz konusu. Bu paylaşımlar hakimlik göreviyle bağdaşmıyor." ifadelerini kullandı.