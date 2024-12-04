DEM Parti’nin İmralı ziyareti için müzakereleri sürüyor! Öcalan'la görüşecek 3 isim belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İmralı’yla DEM Grubu görüşsün” sözlerinin ardından gözler izni verecek olan Adalet Bakanlığına çevrildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir haftayı geride bırakan başvuruyla ilgili değerlendirmenin sürdüğünü söylerken arka planda heyette yer alacak isimler üzerinde müzakere edildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre İmralı’ya gidecek heyet için DEM Parti milletvekili üç isim üzerinde duruluyor. İzin de bu isimler netleştiğinde verilecek.

Meclis açılışında DEM Partili yöneticilere el uzatarak yaklaşık 2 aydır devam eden “yeni süreç” tartışmasını ateşleyen MHP lideri Bahçeli geçtiğimiz hafta sözlerinin arkasında olduklarını söyledi, “İmralı’yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Bahçeli’nin bu çağrıyı yaptığı gün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan PKK lideri Abdullah Öcalan’la açık görüş yapmak için Adalet Bakanlığına başvuru yaptı. 26 Kasım’da yapılan başvurunun üzerinden tam bir hafta geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis’te soru üzerine, başvuruya ilişkin dilekçenin değerlendirildiğini ve makul bir süre içinde cevap verileceğini söyledi, detay vermedi.

SÜREÇ İŞLİYOR, HEYET NETLEŞTİRİLİYOR

İktidar kaynaklarından edinilen bilgiye göre de DEM Parti‘nin başvurusuna ilişkin süreç işliyor. Görüşmeye izin verilmesinin önünde önemli bir pürüz olmadığı ifade edilirken heyette bulunacak isimlerin netleştirilmeye çalışıldığı kaydediliyor.

HEYETTE BULDAN VE ÖNDER YER ALABİLİR

Heyetin belirlenmesi konusunda yol kat edildiğini ifade eden kaynaklar, 2013-2015 Çözüm Süreci’ndeki İmralı Heyeti’nde yer alan DEM Parti İstanbul Milletvekili, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve HDP’nin önceki Eş Genel Başkanı Van Milletvekili Pervin Buldan’ın önümüzdeki günlerde İmralı’ya gidecek heyette yer alabileceğini söyledi. Bir önceki süreçte kazandıkları deneyimler, siyasi birikimleri, devletle ve bürokrasiyle kurulan ilişkiler konusundaki tecrübeleri; bu iki ismin tercih edilmesinin nedenleri olarak sıralandı.

DEVLET VE BÜROKRASİYLE İLİŞKİLERDE HASSASİYET

İktidar kaynakları devlet ve bürokrasiyle kurulacak ilişkilerin hassasiyetine dikkat çekerek heyette yer alabilecek üçüncü ismin de siyasi tecrübesi sebebiyle DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık olabileceğini söyledi.

İSİMLER NETLEŞTİĞİNDE İZİN VERİLECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un DEM Parti’nin başvurusuna makul sürede cevap verileceğine ilişkin açıklamasına dair kaynaklar, “Ne alelacele ne de çok uzun bir süreden bahsediyoruz. İsimler netleştirildiğinde izin verilecek” dedi. Kaynaklar, sürecin olumlu ilerlediğini de sözlerine ekledi.

ÖNEMLİ OLAN KİMİN GİDECEĞİ DEĞİL, İMRALI’NIN MESAJI

İmralı başvurusuna dair bakanlıktan henüz bir cevap almadıklarını ifade eden DEM Parti kurmayları eş genel başkanlar dahil tüm DEM Parti milletvekillerinin İmralı ile görüşme başvurusu olduğunu hatırlattı. Belirlenecek isimlere dair herhangi bir şerhleri bulunmadığını kaydeden DEM Parti kurmayları, “Bizden öneri isterlerse bir heyet önerisi iletiriz, DEM Parti içinden kendi seçtikleri isimleri belirlerlerse bu isimlere bir şerh koymayız. İmralı’ya kimin gideceğinden ziyade İmralı’dan gelecek mesaj önemlidir” ifadelerini kullandı.