DEM Parti’nin mesajı! PKK feshi için gün mü sayılıyor? Uzmanlar değerlendiriyor

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, PKK’nın silah bırakma ve örgütün kendini feshetme kararını alacağı kongrenin duyurusunun “an meselesi” olduğunu ifade etti. Bu açıklama, Türkiye’nin iç ve dış politikasında yeni bir sayfa açabilecek gelişmelerin habercisi olarak değerlendirildi.

AYŞEGÜL DOĞAN’DAN ÇARPICI MESAJ

Doğan, basın toplantısında, “PKK’nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Biz de bu kararı dikkatle bekliyoruz. Silahların tümden devre dışı bırakılması için siyasete büyük sorumluluklar düşüyor. Demokratik, eşit ve adil bir Türkiye’de kalıcı barış için üzerimize düşen her sorumluluğu cesaretle ve kararlılıkla üstlenmeye hazırız” dedi. Doğan’ın bu sözleri, hem PKK’nın fesih sürecine dair beklentileri güçlendirdi hem de siyasi aktörlere diyalog ve uzlaşı çağrısı olarak yorumlandı.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

PKK’nın fesih kongresi tartışmaları, 2024 Ekim’inde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan’ın devreye girerek örgüte silah bırakma çağrısı yapması önerisiyle başlamıştı. 27 Şubat 2025’te Öcalan, İmralı’dan yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” ile PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme talimatı verdi. 1 Mart’ta PKK'nın sözde Yürütme Komitesi, bu çağrıya uyarak ateşkes ilan etti ve kongre hazırlıklarına başladı. Ancak, kongrenin toplanması için teröristbaşı Öcalan’ın “bizzat yönlendirmesi” gerektiği yönündeki talepler, sürecin ertelenmesine neden oldu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, daha önce yaptığı açıklamada, kongrenin “somut yasal adımların atılmasıyla” gerçekleşeceğini belirtmişti. Doğan’ın bugünkü açıklaması ise sürecin artık son aşamaya geldiğine işaret ediyor. AKP kaynakları da, örgütün Suriye ve Irak’taki yapılanmalarında kongre hazırlıklarının tamamlandığını ve fesih kararının 5-6 Mayıs gibi açıklanabileceğini öngörmüştü.

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UZMAN GÖRÜŞLERİ: BÖLGESEL VE KÜRESEL ETKİLER

Uluslararası Relations Profesörü ve Middle East Institute uzmanı Dr. Gonul Tol, PKK’nın fesih kararının Türkiye’nin iç güvenliği kadar bölgesel dengeleri de etkileyebileceğini belirtti. Tol, “PKK’nın silah bırakması, Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki operasyonlarını yeniden şekillendirebilir. Ancak, örgütün Avrupa ve Ortadoğu’daki diğer kollarının bu karara uyumu kritik önemde” dedi. Tol’a göre, sürecin başarısı, Türkiye’nin demokratikleşme adımlarına ve Kürt sorununa yönelik kapsayıcı politikalarına bağlı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Journal of Peace Research’te yayımlanan bir makale, silahlı grupların fesih süreçlerinde liderlerin rolünün kritik olduğunu ortaya koydu. Makaleye göre, örgüt liderlerinin açık ve net talimatları, iç bölünmeleri azaltarak süreci hızlandırdı. Conflict Management and Peace Science dergisindeki bir başka çalışma, silah bırakma süreçlerinin başarısının, hükümetlerin yasal ve sosyal entegrasyon politikalarına bağlı olduğunu gösterdi.

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SİYASİ VE TOPLUMSAL BEKLENTİLER

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde, “PKK’nın silah bırakması ve feshi, bir sonraki olumlu adımı çağıracaktır” diyerek, sürecin “devlet politikası” haline geldiğini vurgulamıştı.

İktidar, fesih sonrası hasta tutukluların durumu gibi bazı düzenlemeleri 10. Yargı Paketi’ne dahil etmeyi planladı. Ancak, DEM Parti, teröristbaşı Öcalan’ın iletişim koşullarının iyileştirilmesi ve kayyım uygulamalarının durdurulması gibi taleplerini sürdürüyor.

Toplumda ise süreç hem umut hem de temkinle karşılanıyor. 2025 Nisan’ında yapılan bir kamuoyu araştırması, Türk halkının %62’sinin PKK’nın silah bırakmasını desteklediğini, ancak %45’inin sürecin kalıcı olacağına dair şüpheleri olduğunu gösterdi. Kürt seçmenler arasında ise demokratikleşme adımlarına yönelik beklenti yüksek.