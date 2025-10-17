Terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan bugün resmen ‘Beni bırakın’ çağrısı geldi. Vatana ihanetten hüküm giyen terörist, “Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajın kaldırılması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir” dedi.

Vatana ihanetten hüküm giyen Öcalan'ın çağrısından sonra DEM Parti'den hamle geldi. DEM Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öcalan'a özgürlük talebiyle" 18 Ekim 2025 saat 17:00'da yürüyüş yapılacağı açıklandı.

İşte DEM Parti'den yapılan paylaşım,

"Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü talebiyle Gençlik Meclisimizin de içerisinde yer aldığı gençlik örgütleri tarafından Amed’de yürüyüş gerçekleştirilecektir. 18 Ekim Cumartesi saat 17:00’de Alipınar Köprüsü’nden Ben û Sen Burcu’na yapılacak yürüyüşe başta gençler olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz. Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin baş aktörü olan Öcalan’ın özgür çalışma ve yaşam koşulları sağlanmalıdır."

NE OLMUŞTU?

Öcalan’ın avukatlarının yaptığı yazılı açıklamaya göre, terör örgütü kurucusu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin yaptığı çağrıyı baz alarak, ‘Umut hakkı’ ilkesinin işletilmesini istedi.

Öcalan, “Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Öcalan ayrıca Kürtlerin bir bütün olarak hukukun içine alınması gerektiğini savundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan ve terör örgütü PKK’nın kendisini feshettiğini duyurduğu açıklaması ile devam eden yeni ‘çözüm sürecinde’ eli kanlı teröristin ‘umut hakkı’ ile İmralı’dan salıverilmesi ihtimali büyük tepki çekti. Öcalan’ın yaptığı son açıklama, söz konusu ihtimali yeniden gündeme getirdi.