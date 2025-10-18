Terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan, dün yaptığı açıklamada resmen ‘Beni bırakın’ çağrısı yaptı. Vatana ihanetten hüküm giyen terörist, “Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajın kaldırılması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir” dedi.

Öcalan’ın bu çağrısının ardından dün akşam saatlerinde DEM Parti’den bir açıklama geldi. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün saat 17:00’da Öcalan’ın serbest bırakılması için yürüyüş düzenleneceği belirtilmişti.

ÖCALAN FOTOĞRAFIYLA DİYARBAKIR SOKAKLARINDA YÜRÜDÜLER!

DEM Parti, Diyarbakır’da bugün saat 17:00’da resmi olarak vatana ihanetten hüküm giymiş "Öcalan'a özgürlük talebiyle" yürüyüş düzenledi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Diyarbakır Milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya ve Mehmet Kamaç ile çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan ve taşınan Öcalan posterinin Sur ilçesindeki Ben u Sen burcuna asılmasının hedeflendiği yürüyüş, merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Pınar Köprüsü’nde başladı.

Yürüyüş sırasında Öcalan’ın fotoğrafı açıldı. Öcalan için zılgıtlar ve “Biji Serok Apo” sloganları atıldı. O anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.

POLİS EKİPLERİNDEN YÜRÜYÜŞE BİBER GAZLI MÜDAHALE

DEM Parti Gençlik Meclisi’nin çağrısıyla terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a 'özgürlük' talebiyle yapılan yürüyüşe polis müdahale etti. Müdahale sırasında DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya biber gazından etkilenirken, polisin DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin’e biber gazı sıktığı anlar kameraya yansıdı.

Havai fişekler eşliğinde 2 kilometre yürüyen grup, Ben u Sen burcuna giden Urfa Kapı mevkisini ulaşıma kapatan polis tarafından durduruldu.

Katılımcılara seslenen polis, yürüyüşün burada son bulması ve açıklamaların yapılıp dağılmaları uyarısı yaptı. Grup ise Ben u Sen burcuna yürüyüp açıklama yapacağını bildirdi.

Polis ve yürüyüş yapan grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Gerginliğin son bulması için devreye giren DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya biber gazından etkilenirken, polisin DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin’e biber gazı sıktığı anlar kameraya yansıdı.

Gerginliğin sona erdikten sonra Kürtçe bir açıklama yapıldı ve yürüyüşe katılanlar dağıldı.