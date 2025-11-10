Son yıllarda demans ve özellikle Alzheimer hastalığı konusundaki küresel araştırmalar, bu yıkıcı nörolojik durumun arkasındaki değiştirilebilir risk faktörlerine odaklandı.

Elde edilen bilimsel bulgular, yüksek demans riski taşıyan bireylerin yalnızca genetik yatkınlığa değil, aynı zamanda belirli yaşam tarzı ve kardiyovasküler sağlık sorunlarına sahip olduklarını gösterdi.

Uzmanlar, "kalp için iyi olanın beyin için de iyi olduğu" yönündeki yaygın kabul gören hipotezi kanıtlar nitelikte veriler sundu.

Uluslararası uzmanlar, kontrol edilebilir faktörlerin, kalp sağlığı ile beyin sağlığı arasındaki kritik bağlantıyı vurguladı.

Lancet Komisyonu tarafından yayımlanan kapsamlı bir rapora göre, dünya çapındaki demans vakalarının neredeyse yarısını (%45) önleyebilecek potansiyel risk faktörleri tespit edildi. Raporun baş yazarı, University College London'dan Prof. Gill Livingston, "Harekete geçmek için asla çok erken veya çok geç değil. Hükümetler, herkes için mümkün olduğunca sağlıklı yaşam tarzlarını ulaşılabilir kılarak risk eşitsizliklerini azaltmalıdır1," ifadelerini kullandı.

YÜKSEK RİSKLİ BİREYLERİN ORTAK SAĞLIK VE YAŞAM TARZI ÖZELLİKLERİ:

Araştırmacılar ve uluslararası nöroloji uzmanları, demans riski yüksek çıkan kişilerin ortak özelliklerini şu kritik başlıklar altında topladı:

Kontrolsüz Kardiyovasküler Sorunlar: Yüksek tansiyon (özellikle 40 yaşından itibaren), yüksek kolesterol, obezite ve damar sertliği (ateroskleroz) gibi kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin, beyin damarlarını da olumsuz etkilediği ve demans riskini katladığı belirlendi.

Diyabet: Kötü kontrol altına alınmış Tip 2 diyabetin, beyin sağlığı için önemli bir tehdit oluşturduğu ve demans riskini önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

İşitme Kaybı ve Görme Bozukluğu: Son dönemde yapılan çalışmalar, işitme ve görme bozukluklarının, sosyal izolasyonu ve bilişsel yükü artırarak demans gelişimi için önemli bir faktör teşkil ettiğini ortaya koydu. Uzmanlar, işitme cihazı kullanımının önemini özellikle vurguladı.

Sosyal İzolasyon: Yalnızlık ve sosyal olarak izole olma durumunun, beyin aktivitesini ve bilişsel rezervi azaltması nedeniyle yüksek riskli bir özellik olduğu belirtildi.

Hareketsizlik ve Kötü Beslenme: Düzenli fiziksel aktivite eksikliği ile birlikte, Akdeniz tipi beslenmeden uzak, dengesiz ve sağlıksız bir diyetin demans riskini artırdığı bilimsel verilerle ifade edildi.

Madde Kullanımı: Sigara içmenin ve problemli alkol tüketimi alışkanlığının beyin sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri nedeniyle demans riskini yükselttiği saptandı.

Uyku Bozuklukları: Özellikle uyku apnesi gibi solunum bozukluklarının ve genel olarak kalitesiz uykunun, beynin toksik maddeleri temizleme sürecini aksattığı ve bilişsel sağlığı bozduğu anlaşıldı.

UZMANLARDAN KÜRESEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Indiana Üniversitesi Alzheimer Hastalığı Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Andrew Saykin, "Alzheimer hastalığının güçlü bir genetik bileşeni var, ancak çoğumuz prostat, meme kanseri ve diyabet için sahip olduğumuz gibi, demans için de poligenik nedenler geliştirme olasılığıyla ilgileniyoruz," diyerek genetik yatkınlığın tek başına belirleyici olmadığını ifade etti. Oxford İnsan Beyin Aktivitesi Merkezi Müdür Yardımcısı Profesör Clare Mackay ise teşhisin zorluklarına dikkat çekerek, yapay zeka ve biyobelirteçler gibi yeni nesil araçların tanı kesinliğini artırma sözünü verdiğini belirtti.

Uluslararası Alzheimer Derneği (ADI) raporlarında da vurgulandığı gibi, bu risk faktörlerinin erken yaşlardan itibaren yönetilmesi ve azaltılması, demansın küresel yükünü hafifletmede en etkili yol olarak kabul edildi.