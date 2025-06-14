Demansa karşı zihinsel kalkan! Uzmanlar anlattı

Demans, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, hafıza, düşünme ve sosyal becerileri ciddi şekilde bozan bir nörolojik durum. Ancak son yıllarda bilimsel araştırmalar, erken teşhis ve zihinsel check-up yöntemleriyle demans riskini azaltmanın mümkün olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, tıpkı fiziksel sağlık için yapılan rutin kontroller gibi, zihinsel sağlığın da düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İşte demansa karşı zihinsel check-up’ın önemi ve bilim dünyasının bu alandaki son bulguları...

DEMANS: SESSİZ TEHDİT

Demans, halk arasında “bunama” olarak bilinen, beyin hücrelerinin hasar görmesiyle ortaya çıkan bir dizi rahatsızlığı kapsadı.

Alzheimer hastalığı, demansın en yaygın türü olarak vakaların %60-80’ini oluştururken, vasküler demans, Lewy cisimcikli demans ve frontotemporal demans gibi diğer türler de önemli bir yer tuttu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 55 milyon demans hastası bulunuyordu ve bu sayının 2050’ye kadar 139 milyona ulaşması beklendi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden nörolog Dr. Uma Naidoo, demansın yalnızca yaşlılık hastalığı olmadığını, genç yaşlarda da ortaya çıkabileceğini belirterek, “Genç başlangıçlı demans vakaları, özellikle 30-64 yaş aralığında artış gösteriyor. Bu durum, yaşam tarzı faktörlerinin ve erken teşhisin önemini bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

ZİHİNSEL CHECK-UP: ERKEN TEŞHİSİN GÜCÜ

Zihinsel check-up, bireyin bilişsel işlevlerini değerlendirmek için kullanılan bir dizi test ve muayeneyi içerdi. Mini-Mental Durum Değerlendirmesi (MMSE), Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) gibi testler, hafıza, dikkat, dil kullanımı ve problem çözme becerilerini ölçerek demansın erken belirtilerini saptamaya yardımcı oldu.

Uzmanlar, demans tanısında erken müdahalenin kritik olduğunu vurguladı:

“Tanı süreci, hastanın tıbbi öyküsü, nörolojik muayeneler ve görüntüleme yöntemleriyle desteklenmeli. Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve yaşam kalitesini artırabilir.”

JAMA Neurology’de yayımlanan bir meta-analiz, 30-64 yaş aralığında genç başlangıçlı demans (YOD) oranlarının küresel olarak 100.000 kişide 119 olduğunu ortaya koydu. Bu, dünya genelinde yaklaşık 3.9 milyon kişinin YOD ile yaşadığı anlamına geldi.

Araştırma, erken teşhisle birlikte yaşam tarzı değişikliklerinin, hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyebileceğini gösterdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, demans riskini azaltmada yaşam tarzı değişikliklerinin ve zihinsel aktivitelerin önemine dikkat çekti.

Oxford Üniversitesi’nden epidemiyolog Prof. Dr. Sarah Harper, “Obezite, yüksek kan şekeri ve sigara kullanımı gibi modern yaşam tarzı faktörleri, gençlerde demans riskini artırıyor. Ancak düzenli egzersiz, Akdeniz diyeti ve zihinsel aktiviteler bu riski önemli ölçüde azaltabilir” dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, omega-3 yağ asitlerinin düzenli tüketiminin Alzheimer riskini azalttığını ve hafıza performansını iyileştirdiğini ortaya koydu.

Somon, yaban mersini ve ceviz gibi “beyin dostu” gıdaların, nöroinflamasyonu azalttığı ve beyin hücrelerini güçlendirdiği belirtildi. Ayrıca, The Lancet Public Health’te yayımlanan bir analiz, yüksek vücut kütle indeksi (BMI) ve diyabetin demans kaynaklı sağlık kayıplarını sırasıyla %40 ve %30 artırdığını gösterdi.

D vitamini eksikliği de demans riskiyle ilişkilendirildi. Dr. Güner Sönmez’in paylaştığı bir araştırmaya göre, D vitamini düzeyi 25 nmol/L’nin altında olanlarda, 50 nmol/L olanlara kıyasla demans riski %54 daha fazla.

ZİHİNSEL CHECK-UP’A NEREDEN BAŞLAMALI?

Uzmanlar, zihinsel check-up için nörolog veya psikiyatrist gözetiminde yapılan bilişsel testlerin yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesini önerdi.

Mayo Clinic’ten nörolog Dr. David Knopman, “Zihinsel check-up, yalnızca demans riskini değerlendirmekle kalmaz, aynı zamanda depresyon, anksiyete gibi eşlik eden durumları da tespit edebilir. Bu, hastaların yaşam kalitesini korumada büyük bir fark oluşturuyor” dedi.

Zihinsel check-up sürecinde, hastanın tıbbi öyküsü, ailede demans öyküsü, kan testleri ve beyin görüntüleme yöntemleri (MR, BT, PET) detaylı bir şekilde incelendi. Ayrıca, bulmaca çözme, kitap okuma, dans gibi zihinsel ve fiziksel aktivitelerin düzenli olarak yapılması, beyin rezervini güçlendirmede etkili.

ÖNLEME MÜMKÜN MÜ?

Demansın kesin bir tedavisi henüz bulunmasa da, uzmanlar önleyici yaklaşımların önemine dikkat çekiyor. Düzenli fiziksel aktivite, haftada en az 150 dakika aerobik egzersiz, Akdeniz diyeti ve sosyal etkileşim, demans riskini azaltmada etkili yöntemler arasında yer aldı.

Dr. Naidoo, “Beyin sağlığı için sadece beslenme ve egzersiz değil, sosyal bağlar ve zihinsel uyarım da kritik. Kitap okumak, yeni bir beceri öğrenmek ya da bir enstrüman çalmak, beyin hücrelerini aktif tutabilir” dedi.

Türkiye’de nörologlar ve halk sağlığı uzmanları, gençler arasında demans farkındalığını artırmak için tarama kampanyaları ve eğitim programları önerdi. WHO’nun küresel kampanyası da bu yönde umut verici adımlar atılmasını teşvik etti.

BEYNİNİZ İÇİN HAREKETE GEÇİN

Demans, çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri olsa da, zihinsel check-up ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bu tehdide karşı proaktif bir duruş sergilemek mümkün.

Erken teşhis, bilimsel araştırmaların ışığında geliştirilen yöntemler ve uzmanların önerileri, hem bireylerin hem de toplumun bu hastalıkla mücadelesinde güçlü bir temel oluşturdu.

Beyin sağlığınızı korumak için bugün bir adım atın; zihinsel check-up ile geleceğinizi güvence altına alın.