Demansın ilk ipuçları ortaya çıktı! Ölümcül hastalığın gizli işaretleri

Demans, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve zihinsel işlevlerde ciddi kayıplara yol açan bir sağlık sorunu olarak giderek daha fazla dikkat çekti.

Erken teşhis, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak ve yaşam kalitesini artırmak için hayati önem taşıdı.

Uzmanlar, demansın erken evrelerinde fark edilebilecek 6 kritik uyarı işaretini belirledi. Bu işaretler, günlük yaşamda sıkça göz ardı edilse de, zihinsel sağlığın korunmasında önemli ipuçları sundu.

1. Hafıza Kaybı: Günlük Hayatı Etkileyen Unutkanlık Alzheimer’s Association’a göre, demansın en yaygın erken belirtisi, yeni bilgilerin hatırlanmasında zorluk çekmek.

ABD’deki Mayo Clinic’ten nörolog Dr. Ronald Petersen, “Herkes zaman zaman bir şeyleri unutur, ancak demans hastalarında bu unutkanlık, günlük işleri aksatacak kadar sık ve belirgin hale gelir” dedi.

Örneğin, önemli tarihleri, randevuları ya da yakın zamanda öğrenilen bilgileri unutmak, demansın erken bir sinyali olabilir.

2. Problem Çözme ve Planlama Zorlukları: Demans, karmaşık görevleri yerine getirme yeteneğini zayıflatabilir. İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden nörobilimci Dr. Dennis Chan, “Bir tarif takip etmek, fatura ödemek veya bir seyahat planı yapmak gibi işlerde zorlanma, demansın erken bir göstergesi olabilir” dedi. Bu tür zorluklar, genellikle yaşlanmanın doğal bir parçası olarak yanlış yorumlandı. Ancak Dr. Chan, bu belirtilerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

3. Tanıdık Görevlerde Zorlanma: Günlük rutinlerde aksaklıklar, demansın bir diğer önemli işareti.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden nörolog Dr. Constantine Lyketsos, “Daha önce sorunsuz yapılan işlerde, örneğin araba kullanırken yol bulmada veya evde basit bir cihazı kullanmada zorluk çekmek, alarm sinyali olabilir” dedi. Bu tür belirtiler, bireyin bağımsızlığını tehdit eden ilk sinyaller olarak öne çıktı.

4. Zaman ve Mekan Algısında Bozulma: Demans hastaları, zamanı ve mekanı algılamada güçlük çekebilir. Londra’daki King’s College’dan psikiyatrist Prof. Dag Aarsland, “Haftanın gününü karıştırmak, nerede olduklarını unutmak veya bir yere nasıl geldiklerini hatırlayamamak, demansın erken evrelerinde sıkça görülüyor” dedi. Bu durum, özellikle tanıdık mekanlarda kaybolma gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.

5. Dil ve İletişim Sorunları: Kelime bulma güçlüğü veya konuşma sırasında uygun ifadeleri seçememe, demansın erken belirtileri arasında yer aldı. Harvard Tıp Fakültesi’nden nörolog Dr. Bradford Dickerson, “Basit kelimeleri unutmak veya konuşma sırasında konudan sapmak, demansın dil becerilerine olan etkisini gösteriyor” dedi. Bu durum, sosyal etkileşimlerde belirgin bir azalmaya neden olabilir.

6. Ruh Hali ve Kişilik Değişiklikleri: Demans, kişinin ruh halinde ani değişikliklere veya kişilikte belirgin farklılıklara yol açabilir. Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nden nöropsikolog Dr. Kate Gregorevic, “Sebepsiz yere huzursuzluk, şüphecilik veya içine kapanma gibi davranış değişiklikleri, demansın erken bir işareti olabilir” dedi. Bu değişiklikler, aile ve arkadaşlar tarafından sıkça fark edildi.

Erken Teşhisin Gücü Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, dünya genelinde 55 milyondan fazla insan demansla yaşıyor ve bu sayı 2030’a kadar 78 milyona ulaşabilir.

Uzmanlar, erken teşhisin hastalığın ilerleyişini yavaşlatmada kritik olduğunu vurguladı.

Dr. Petersen, “Erken müdahale, ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle demansın etkilerini azaltmak mümkün” dedi.

Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve zihinsel aktiviteler, demans riskini düşürmede etkili yöntemler olarak öne çıktı.

NE YAPMALI?

Uzmanlar, bu belirtilerden bir veya birkaçını fark eden bireylerin vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurmasını önerdi.

Dr. Aarsland, “Erken teşhis, hem hastalar hem de aileleri için daha iyi bir yaşam kalitesi anlamına geliyor” dedi.

Nörolojik muayeneler, bilişsel testler ve görüntüleme teknikleri, demansın erken evrede tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Demans, sessizce ilerleyen bir tehdit olsa da, erken uyarı işaretlerini tanımak, bu mücadelede önemli bir adım.

Zihinsel sağlığınızı korumak için bu sinyalleri ciddiye alın ve uzman görüşüne başvurmanız önerildi.