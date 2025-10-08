Dünyanın önde gelen nöroloji uzmanlarından, California Üniversitesi Nöroloji ve Bilişsel Bilimler Profesörü Dr. Matthew Walker, beynimizi korumanın en kritik yolunu ve demansta rol oynayan şaşırtıcı bir gizli tehlikeyi tüm detaylarıyla açıkladı. Walker, geniş yankı uyandıran bir bilimsel konferansta yaptığı konuşmada, hafızayı ve bilişsel yetenekleri kemiren en önemli risk faktörlerinden birinin, modern çağın kanayan yarası olan kronik uyku eksikliği olduğunu ifade etti.

Uykusuzluk ve Toksin İlişkisi

Dr. Walker'ın açıklamaları, uykunun yalnızca dinlenme değil, beynin kendini onarma süreci olduğunun altını çizdi.

Uzman, uyku sırasında beynin glimfatik sistem adı verilen bir temizleme mekanizmasını devreye soktuğunu, bu sistemin ise nöronlar arasında biriken zararlı proteinleri, özellikle de Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen beta-amiloid plaklarını temizlediğini vurguladı. Dr. Walker, yetersiz ve kalitesiz uykunun, beynin bu kritik temizleme işlemini aksattığını ve toksik maddelerin birikmesine yol açarak demans riskini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Uzman Görüşleri Bilimsel Verilerle Desteklendi

Bu çarpıcı görüşler, uluslararası bilim camiasında geniş kabul gören araştırmalarla da desteklendi.

İsviçre'deki Zürih Üniversitesi'nde görevli Nörobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sarah Johnson, uykunun beynin esnekliği (plastisitesi) ve hafıza konsolidasyonu için hayati olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Johnson, geçen yıl yayımlanan kapsamlı bir meta-analizde, sürekli olarak altı saatten az uyuyan kişilerin, yeterli uyku alanlara göre ileri yaşlarda bilişsel gerileme gösterme olasılığının istatistiksel olarak daha yüksek olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Amerika Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) bünyesinde görev yapan Nöropsikolog Dr. David Chen, uykusuzluğun sadece toksin birikimine değil, aynı zamanda beyin iltihabına (nöroinflamasyon) da yol açtığını ifade etti.

Dr. Chen, bu sürekli iltihaplanma durumunun nöronlara kalıcı hasar vererek, demans ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların gelişimini hızlandırdığını söyledi.

Beyni Koruma Kalkanı: Yeterli ve Kaliteli Uyku

Uzmanlar, demansın gizli tetikleyicisine karşı en güçlü savunmanın, düzenli ve kaliteli uyku olduğunu tekrarladı.

Dr. Walker ve ekibi, yetişkinler için gecelik 7 ila 9 saat kesintisiz uykunun hedeflenmesi gerektiğini önerdi. Ayrıca, yatmadan hemen önce mavi ışığa maruz kalmaktan kaçınmak ve her gün aynı saatte yatıp kalkmak gibi uyku hijyeni kurallarına uymanın, beynin sağlığını uzun yıllar korumada kilit rol oynadığını vurguladı. Uzmanlar, toplumsal bir sağlık sorunu haline gelen uyku eksikliğine karşı acilen farkındalık çağrısı yaptı.