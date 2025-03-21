Demar Derozan NBA tarihini geçti: Bunu başaran 27. oyuncu oldu

NBA'de 5 maç yapıldı. Sacramento'daki Golden 1 Center'da oynanan müsabakada Bulls, Kings'i 12 sayı farkla mağlup etti.



Konuk ekipte Coby White 35, Kevin Huerter ise 25 sayıyla galibiyette ön plana çıkan oyunculardan oldu. Bulls'ta Nikola Vucevic de 24 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.



Sacramento Kings'te Malik Monk, 34 sayı kaydederken, 22 sayıyla oynayan takım arkadaşı Demar Derozan, NBA'de 25 bin sayıya ulaşan 27. oyuncu oldu.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 105-99



Charlotte Hornets-New York Knicks: 115-98



Sacramento Kings-Chicago Bulls: 116-128



Golden State Warriors-Toronto Raptors: 117-114



Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 89-118