Demba Ba'dan flaş Suudi Arabistan itirafı

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Demba Ba, Suudi Arabistan'a olan transferlerin gayet normal olduğunu ve bu tekliflerin karşına sadece bir defa çıkabileceğini söyledi.

İşte Demba Ba'nın açıklamaları;



-Ben Beşiktaş'ta oynarken Çin'den teklif geldiğinde biraz düşündükten sonra kabul ettim çünkü bana Beşiktaş'tan kazandığımın 2 katını teklif etmişleri ve bu karşınıza bir defa çıkan bir fırsattı ve bende bu fırsatı değerlendirdim.



-Benim konuştuğum ve yakın olduğum menajerler daha fazla oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olmak istediğini söyledi ve bunlardan bazı cidden dünya yıldızı diyebileceğimiz isimler.



-Cristiano Ronaldo'yu getirebiliyorsanız cidden bazı şeyleri göze almışsınız demektir ancak bu bir anda olacak bir şey değil. Çin'de bir ara herkese yüksek kontratlar verdi ancak yerli oyuncular için durum kötüleştiğinde hükümet bu duruma el attı, aynı şeylerin burada gerçekleşme ihtimali de var. Futbol kültürünü Avrupayla şu an için kıyaslamak imkansız. Avrupa da futbol insanların kanına işlemiş bunu hemen parayla değiştiremezsiniz, bunun için daha fazla zamana ve isteğe ihtiyacınız var.