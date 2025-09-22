Dembele Ballon d'Or'u kaçıracak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Marsilya ile Paris-Saint Germain arasında bugün oynanacak erteleme maçı nedeniyle ödülün favorisi olarak gösterine Ousmane Dembele, Ballon d'Or törenine katılamayabilir.

Futbol dünyasının merakla beklediği 2025 Ballon d'Or ödül töreni bugün Paris'te gerçekleştirilecek.

ÖDÜLÜN FAVORİSİ TÖRENE KATILAMAYABİLİR

Ödülü kazanmaya aday gösterilen 30 futbolcu arasında favori olarak öne çıkan isim PSG'nin yıldız oyuncusu Ousmane Dembe'nin törene katılmama ihtimali bulunuyor.

ERTELENEN MARSİLYA-PSG MAÇIYLA ÇAKIŞIYOR

Hatta Dembele ile birlikte adaylar arasında yer alan Hakimi, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Mendes, Neves de PSG'nin dün yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen Marsilya maçında forma giyecek olmaları sebebiyle ödül törenini kaçırabilirler.

