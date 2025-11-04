Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Türkiye'nin başvurusu üzerine yapılan itirazı kabul etmedi. Bu gelişmeyle birlikte, AİHM'in 8 Temmuz 2025'te verdiği "hak ihlali" hükmü nihai hale geldi.

Karardan sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları ortak bir yazılı bildiri yayımladı.

BAKIRHAN, BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Tuncer Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli'ye teşekkür eden Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz, çok doğru söylemiş. Demirtaş başta olmak üzere Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşların suçsuzluğu mahkeme kararıyla netleşmiştir. Bir saniye bile geçirmeden başta eş başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere bütün arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması gerekiyor."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında gündemdeki başlıklara dair dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.