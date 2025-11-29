Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma Mesut Barzani de katıldı.

DEM Parti sempozyuma son dakika davet edildi. DEM Parti Şırnak milletvekilleri Ayşegül Doğan, DEM Parti'nin sempozyumunun ilk günü davet edilmediğini duyurdu.

DEM Partili Cizre Belediye Eşbaşkanları Güler Tunç Yerebasan ile Abdurrahim Durmuş'un da sempozyumu izlemek istediği fakat 'engel' çıktığı söylendi. İddiaya göre, Emniyet müdürü ile Yerebasan ve Durmuş arasında büyük gerilim yaşandı.

EMNİYET MÜDÜRÜ ‘TEHDİT ETTİ’ İDDİASI

İlke TV'ye konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Emniyet Müdürü'nün Cizre Belediye Eş Başkanları'nı 'tehdit ettiği' iddiasına yanıt verdi. Doğan, ‘En naif haliyle izah etmeye çalışıyorum. Bu doğrudan şiddet çünkü... Cizre Belediye Eş Başkanlarına dönük tehditkar ya da işte şiddet eğilimli ne bir tutum sergilemeye ne de böyle bir dil kullanmaya hakkı var’ sözlerini sarf etti.

Öte yandan Doğan, Cizre Belediyesi Eş Başkanlarının otele ‘güvenlik önemleri’ gerekçe gösterilerek alınmadığını iddia etti. Doğan, bu durumu Valiliğin inkar ettiğini, ancak ellerinde bu konuya dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

Bu programı organize eden Valiliğin, Kaymakamlığın ve Şırnak Üniversitesi’nin ev sahibi olan Cizre Belediyesi'ni mutlaka bu programa dahil etmeleri gerektiğini belirten Doğan, sözlerinin devamında şunları söyledi,

‘MİLLETVEKİLLERİ PROGRAMA SON ANDA DAHİL EDİLDİ’

‘Bu kentin milletvekilleri bu programa son anda dahil edildiler. Burada yine DEM Parti birinci parti. Şimdi DEM Parti'nin il eş başkanlarını, ilçe eş başkanlarını, belediye eş başkanlarını, milletvekillerini yok sayarak Melaye Ciziri'yi anlayamazsınız.

‘BU DOĞRUDAN ŞİDDET’

(Emniyet müdürünün tehdit iddiası) Şimdi gün boyu ve bundan önceki zamanlarda da Cizre'de, özellikle Cizre'de, Şırnak genelinde de benzer bir durum var fakat Cizre'de bunu apayrı yaşıyoruz. Çoğu zaman biz de bu durumla, bu sertlikle karşı karşıya kalıyoruz, bugün belediye eş başkanlarımızın karşılaştığı gibi. Ben sertlik diyerek de en naif haliyle izah etmeye çalışıyorum. Bu doğrudan şiddet çünkü.

Cizre Belediye Eş Başkanlarımız da bizler de davet edildik aslında. Fakat son anda davet edildik. Yani bu organizasyon ilk düşünüldüğünde zaten birlikte, kolektif bir şekilde yapılması gerekirdi. Eğer hakikaten yeni bir dönemden, yeni bir süreçten bahsediyorsak böyle yaklaşmak gerekir. Aksi takdirde bütünleşme, yeniden tanımlama, bütün bunların altını doldurmak için daha çok uzar yürümemiz gereken yol ve ortaya koymamız gereken çaba artar, büyür.

‘CİZRE BELEDİYE EŞ BAŞKANLARINI TEHDİT ETME HAKLARI YOK’

Bunu yine yapalım. Fakat bunu hızlandırmak mümkün, bunu kolaylaştırmak mümkün, mesafeleri daha yakın hale getirmek mümkün; bu tercih edilmiyor. Bunun tercih edilmemesinin nedenini az çok tahmin edebiliyoruz tabii ki. Ancak hiç kimsenin Cizre Belediye Eş Başkanlarına dönük tehditkar ya da işte şiddet eğilimli ne bir tutum sergilemeye ne de böyle bir dil kullanmaya hakkı var.

‘CİZRE BELEDİYESİ EV SAHİBİ, VALİ BEY GAYET İYİ BİLİR’

Burası ev sahipliği açısından baktığımızda Cizre Belediyesi'nin ev sahipliğinde. Bu sempozyum da öyle. Ve dolayısıyla bugün burada konuk olan herkes aynı zamanda Cizre Belediyesi'nin konukları sayılır. Bunu Vali Bey de gayet iyi bilir, Kaymakamlık da gayet iyi bilir, buradaki kolluk güçleri de gayet iyi bilir. Bilmeleri icap eder. Üstelik bugün İçişleri Bakanlığı adına, İçişleri Bakanlığını temsilen Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu buradaydı, Mesut Barzani'yi karşılamak üzere.

‘GÜVENLİK GÜÇLERİ EŞ BAŞKANLARIMIZI OTELE ALMADI’

Şimdi böyle zamanlarda kentin dinamiklerini yok sayarak, kentin dinamiklerini sürece katmayarak, kentle kentte olan aktivite arasında bir mesafe açmaya çalışarak yol almaya çalışmak işte ne olur; dar kalır, sınırlı kalır. Tekrar ediyorum, Melaye Ciziri'yi anlamamış olarak kalırsınız. Cizre Belediye Eş Başkanlarımız bu sabah burada gelen heyeti karşılamak üzere otele girmeye çalıştıklarında 'güvenlik alıyoruz, tedbir alıyoruz' diyerek sürekli böyle gerekçeler bulunmaya çalışılıyor. Neyin güvenliği? Kimi kimden sakınıyorsunuz, koruyorsunuz ayrıca? Otele alınmamışlar. Yani konferansın gerçekleştirileceği otel salonuna.

‘ELİMİZDE KANITLAR VAR’

Şimdi bunu Vali Bey'e soruyoruz, 'böyle bir şey olmadı' diyor. Bu durum inkar ediliyor. Oysa olduğuna dair bizim elimizde kanıt var. Şimdi bu kanıta rağmen, hala yetkililerin burada olmalarına rağmen bir şey yapmıyor olmaları, bunun tercih edildiği anlamına gelir. Bu bir zihniyet değişim ve dönüşümüne direnç göstermek anlamına gelir.

Kimseyi böyle kolaylıkla yargılamak, kolaylıkla etiketlemek gibi bir niyetimiz yok, böyle de yapmak istemiyoruz. Olanı anlatıyoruz. Olan bu. Bu tutum değişmeli. Şırnak genelinde, özellikle de Cizre ilçesinde, Şırnak'ın, özel bir tutumla karşı karşıyayız ve bunun da ağırlıklı olarak DEM Partililere yönelik olması; Şırnak'ın tamamında ve Cizre'de yüzde 80'in üzerinde, yüzde 90'a varan bir iradeyi hedef almak demek.'