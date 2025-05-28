DEM’den Erdoğan’ı sinir küpü edecek bildiri!

DEM Parti’nin 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlediği Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı'na ilişkin bildirge de dikkat çeken bir madde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gitmeyecek. Erdoğan, belediyeler üzerinde merkezi idarenin daha etkin olmasını isterken, DEM Parti’nin bildirisinde Merkezi idarenin, yerel yönetimler üzerindeki idari ve mali vesayetinin ortadan kaldırılmasını talep etmesi dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN TERSİNE: MERKEZİ İDARENİN VESAYETİ KALDIRILMASI İSTENDİ

DEM Parti, 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlediği Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı'na ilişkin bir yeni bir bildirge yayımladı. Bildirgenin 4’üncü maddesinde "Merkezi idarenin, yerel yönetimler üzerindeki idari ve mali vesayetinin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadeleri AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen haftalardaki yerel yönetimler kanununda değişiklik yapılmasını öngören açıklamasını gündeme getirdi. Erdoğan'ın belediyeler üzerinde merkezi idarenin daha etkin olmasını istemesi üzerine DEM Parti'den böyle bir açıklama gelmesi ‘süreci aksatacak mı?’ sorusunu akıllara getirdi.

DEM'den yapılan bildiride geçen maddeler şu şekilde;

"1-Kayyım atanan tüm belediyelerin kayyımlarının geri çekilmesini ve seçilmişlerin görevlerine iade edilmesini,

2-Kayyım atanmasına olanak tanıyan 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun ilgili maddelerinin düzenlenerek kayyım atamalarının son bulmasını,

3-Siyasi Partiler Kanunu’nda yer alan eşbaşkanlık tanımının, Belediyeler Kanunu’nda da tanımlanmasını,

4-Merkezi idarenin, yerel yönetimler üzerindeki idari ve mali vesayetinin ortadan kaldırılmasını,

5-Temsili demokrasiyi aşarak halkın doğrudan karar süreçlerine dahil olduğu; mahalle meclisleri, kent konseyleri, köy komünleri gibi demokratik örgütlenme alanlarının yasal olarak güvence altına alınmasını,

6-Belediyeler ve il özel idareleri kanunlarında, bu kurumların yetkisini kısıtlayan yasa maddelerinin yeniden gözden geçirilerek, yerel demokrasi ilkesi çerçevesinde düzenlenmesini,

7-Türkiye’nin, Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartına koyduğu çekincelerin kaldırılmasını kararlılıkla talep ediyoruz."

BAHÇELİ İLE SÜREÇ BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışı ile başlayan süreç, terör örgütü PKK’nın fesih metniyle devam ediyor. Bahçeli sürece dair son olarak, "Yaşanılan acıların ve yıkımların son bulması adına, 27 Şubat’ta Sayın Abdullah Öcalan tarihi bir sorumluluk üstlenmiş ve asrın çağrısını gerçekleştirmiştir. Bu çağrıyla Türkiye’ye, demokratik ulus paradigması temelinde yeni bir dönüşümün imkanı da sağlanmaktadır. Demokratik ulus paradigması; Türkiye’nin çok kimlikli, çok dilli ve çok inançlı toplumsal yapısının eşit, özgür ve bir arada yaşamının teminatıdır” ifadelerini kullanmıştı.