MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci başlamıştı. Süreç; PKK’nın fesih kararı, teröristlerin silahlar yakıp, sınırdan çekilmesiyle devam etti. Süreç Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ayağıyla sürüyor.

Son olarak Meclis İmralı’ya gitme kararı almış, AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı adasına giderek vatana ihanetten hükümlü olan Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Komisyonda yer alan CHP ile Yeni Yol Partisi İmralı heyetinde yer almamıştı.

BAHÇELİ İLE DEM YAKINLAŞMALARI

Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la Meclis Genel Kurulu'ndaki dünkü bütçe görüşmelerinde bir araya geldi. Herkesle tokalaşan Bahçeli grupla bir süre sohbet etti.

DEM Partili Bakırhan'ın görüşmeler sırasında yaptığı konuşma DEM Parti sıraları ile Bahçeli ve MHP sıraları tarafından da alkışlandı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın süreçle ilgili konuşması sonrası, Bakırhan'ın yanına kadar giderek kendisini tebrik etmesi ve DEM Partilileri çaya davet etmesi dikkat çekti.

Öte yandan DEM Partili Cengiz Çandar da bütçe görüşmeleri sırasında Bahçeli'yle birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak, altına "Sürece ilişkin güzel sinyaller. Bütçe görüşmelerinde bir mola anı. Sayın Bahçeli ve Mehmet Emin Ekmen ve Kani Torun ile kısa ve sıcak sohbet." notunu düştü.

'ALLAH BİR DAHA BAHÇELİ’Yİ ESKİ AYARLARINA DÖNDÜRMESİN'

Bu fotoğraf ve karelere ise terör sevicisi PKK’lı Adem Karaçoban’dan yorum geldi. Karaçoban, “Devlet Bahçeli Bey gelsin DEM Parti’ye üye olsun. İroni yapıyorum ama o derece bir yakınlık gösteriyor. Güzel görüntüler. Birkaç kez izledim. Allah bir daha Bahçeli’yi eski ayarlarına döndürmesin” dedi.